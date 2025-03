Scream 7, Scott Foley confuso sul ritorno del suo personaggio morto: "Non so come funzioni"

La star del terzo film della saga horror creata da Wes Craven non sa in che modo potrà tornare nel prossimo capitolo del franchise.

In una recente intervista, Scott Foley è tornato a parlare del suo ritorno ufficiale nella saga di Scream. Nel settimo film, Foley riprenderà il ruolo di Roman Bridger, introdotto in Scream 3.

C'è un piccolo dettaglio: Roman nel terzo film alla fine viene smascherato come Ghostface, impegnato nel tentativo di incastrare Sidney (Neve Campbell) e brutalmente ucciso.

I dubbi di Scott Foley sul suo ritorno in Scream 7

Intervistato da Good Morning America, Foley ha ammesso di non avere alcuna idea sul modo in cui il suo personaggio tornerà nel franchise, dopo la morte avvenuta nel terzo film.

Scott Foley in un episodio di Grey's Anatomy

"Sono disposto a fare un sondaggio qui e qualcuno può spiegarmelo" esordisce Foley "perché non so come funzioni. Sì, il mio personaggio di venticinque anni fa era l'assassino in Scream 3. È stato brutalmente massacrato e ucciso. Ora sono di nuovo in Scream 7 e non sono sicuro di come funzionerà".

I ritorni in Scream 7

Non solo Scott Foley sarà di ritorno nel franchise ma anche David Arquette e Matthew Lillard faranno parte del film nei ruoli di Dewey Riley e Stu Macher, nonostante i loro personaggi siano morti rispettivamente in Scream del 2022 e in Scream del 1996.

Sono tante le new entry che parteciperanno al film insieme a Neve Campbell e Courteney Cox nei ruoli di Sidney Prescott e Gale Weathers; si tratta di Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Isabe May, Celeste O'Connor, Asa Germann e Mckenna Grace, con Mark Consuelos e Anna Camp.

David Arquette e Courteney Cox in Scream 4

Il settimo capitolo di Scream sarà diretto da Kevin Williamson, storico sceneggiatore del primo capitolo della saga, con James Vanbderbilt tra i produttori. Nel 2025, Scott Foley tornerà sul grande schermo con il film La Dolce Villa, diretto da Mark Waters.