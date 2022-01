Scream: i protagonisti propongono un crossover con Fast & Furious

Melissa Barrera e Jack Quaid, durante una divertente intervista, hanno proposto di realizzare un crossover tra Scream e Fast & Furious.

I due attori hanno infatti risposto a chi chiedeva loro quali mondi avrebbero voluto vedere fondersi insieme sugli schermi, condividendo l'originale idea.

Nel film Scream, che continua la storia della saga horror con star Neve Campbell, Melissa Barrera e Jack Quaid hanno i ruoli di Sam Carpenter e Richie Kirsch, una coppia che lavora insieme in una pista da bowling e hanno una relazione stabile.

I due attori, parlando di possibili crossover, hanno scherzato proponendo un pitch inaspettato. L'attrice ha sottolineato: "Immaginate Ghostface in Fast and Furious !". Quaid ha quindi risposto immediatamente replicando: "Oddio, sì! Too Scream Too Furious. Che titolo terribile, ma vedere interagire Vin Diesel e Ghostface. Avete il mio voto, è incredibile".

Tyrese Gibson ha invece proposto un crossover con Transformers, ma la sua idea sembra ancora più improbabile.

Nel film, venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici in Scream insieme ai nuovi arrivi Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Scream: Wes Craven è stato quasi licenziato per la scena di apertura di Drew Barrymore

Diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, il nuovo Scream è scritto da James Vanderbilt & Guy Busick. Il film è prodotto da Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena.

Scream è in arrivo nei cinema italiani il 13 gennaio.