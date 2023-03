Scream: Neve Campbell tornerà in futuro? I registi non si sono ancora arresi

Scream VI è finalmente arrivato nelle sale e ha fatto botto in America, incassando oltre 44,5 milioni di dollari e segnando il miglior debutto per il franchise di Scream a oggi. Per la prima volta in assoluto, però, un capitolo di Scream vede l'assenza di Sidney Prescott, personaggio centrale interpretato da Neve Campbell.

L'attrice aveva deciso di non prendere parte al film per disaccordi contrattuali dopo il suo ritorno in Scream, reboot del 2022. I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett si sono però detti molto fiduciosi per il futuro: "Non ci siamo arresi, adoriamo Neve e il suo personaggio. Ci piacerebbe moltissimo realizzare un altro film con lei e non ci arrenderemo".

Come svela la recensione di Scream 6, il nuovo capitolo resta fedele all'originale pur spostando l'ambientazione dall'infausta cittadina di Woodsboro a New York.

Scream: 25 anni dopo rimane l'ultima grande icona del cinema horror

L'uscita del film è stata accompagnata in America da una campagna promozionale alquanto particolare che ha portato numerose persone a chiamare il 911. Per le strade, infatti, si aggiravano dei tizi vestiti da Ghostface, spaventando i passanti ignari.