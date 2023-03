Scream 7: i registi sperano venga realizzato "anche senza di noi"

Mentre manca pochissimo all'uscita di Scream VI nelle sale, i registi della pellicola hanno rivelato di sperare molto che un eventuale settimo capitolo della saga horror venga realizzato, anche se questo non dovesse prevedere un loro ritorno dietro la macchina da presa.

"Lo speriamo", ha dichiarato Matt Bettinelli-Olpin a Deadline durante la première mondiale di Scream VI. "Vogliamo continuare a guardare i film di Scream, anche se non dovessimo essere coinvolti, per il resto della nostra vita". Tyler Gillett ha concordato sul fatto che l'idea era quella di continuare il franchise, aggiungendo: "Siamo così felici che sia tornato".

Durante la première, il creatore della saga Kevin Williamson ha parlato del lavoro degli sceneggiatori di Scream VI James Vanderbilt e Guy Busick sulla città di New York, nuova location della saga dopo anni a Woodsboro.

"Ero un po' titubante perché mi chiedevo: 'Come si fa a fare paura a New York?'", ha detto. "Beh, loro l'hanno capito, sapevano esattamente come farlo. Non mi ero reso conto di quanto New York possa essere spaventosa e poi ci torni e dici: 'Beh, io vivevo qui'. E capita così spesso che cammini per strada e non c'è nessuno in giro. E poi sali sulla metropolitana e ci sono una o due persone, e ti senti nervoso. È incredibile pensare a quanto possa essere spaventosa New York, perché io vivevo qui... ma credo che l'abbiano sfruttata e siano riusciti a capire come renderla davvero terribile".

Scream VI, il cast presenta il nuovo spot: "Vedrete il Ghostface più spietato di sempre"

Scream VI uscirà nelle sale italiane il 9 marzo prossimo.