Scream 7, ma quando esce il trailer? Secondo un rumor manca davvero pochissimo

Ormai siamo alla vigilia di Halloween, una festa che spesso richiama l'arrivo di Ghostface al cinema, e quest'anno potremmo avere a breve un primo assaggio della nuova caccia al killer del franchise

I fan di Scream attendono con ansia di vedere le prime immagini del settimo capitolo della classica saga slasher e, se una nuova indiscrezione si rivelerà fondata, questa settimana vedremo Ghostface tornare in azione.

Infatti, secondo il noto insider di settore solitamente affidabile, Daniel Richtman, il primo trailer di Scream 7 dovrebbe essere diffuso online proprio tra questo giovedì e venerdì, giusto in tempo per Halloween.

Neve Campbell tornerà nei panni di Sidney Prescott, e non sarà l'unica faccia familiare che vedremo. Anche David Arquette tornerà nei panni dell'ex poliziotto Dewey Riley, insieme a uno dei due Ghostface originali, Stuart "Stu" Macher di Lillard, e Scott Foley nei panni del Ghostface di Scream 3, Roman Bridger.

Scream VI: Ghostface tra la folla

Il film si aprirà con un'altra cruenta scena di omicidio?

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma potremmo già sapere cosa aspettarci dalla ormai obbligatoria sequenza iniziale, che notoriamente introduce il primo caso di omicidio. Attenzione: seguono spoiler importanti.

A quanto pare, la scena vede una coppia (interpretata da Michelle Randolph e Jimmy Tatro) che si registra in un Airbnb con una storia sinistra: la casa apparteneva a uno dei Ghostface originali, Stu Macher (Matthew Lillard). La coppia viene poi perseguitata e uccisa dall'ultima incarnazione del maniaco mascherato, che dopo aver ucciso le sue vittime brucia l'edificio.

È stato confermato che Lillard tornerà nei panni di Stu, ma è altamente improbabile che sia lui a commettere questi omicidi nei panni di Ghostface. Scream 7 uscirà nelle sale statunitensi il 27 febbraio 2027.

Scream: Neve Campbell durante una scena del film

Sidney tornerà ad essere centrale in Scream 7

Durante una precedente intervista con ComicBook, lo sceneggiatore Guy Busick ha condiviso alcuni indizi sul settimo capitolo della saga slasher, lasciando intendere che Sidney avrà un ruolo centrale nella storia.

"Non posso rivelare troppo, ma c'è una ragione precisa e significativa per cui questo doveva essere un film su Sidney", ha detto Busick. "Ogni capitolo di Scream si interroga su ciò che sta accadendo nel mondo del cinema e in particolare nel genere horror. Stavolta non è diverso".