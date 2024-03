Scream 7: Neve Campbell annuncia il ritorno di Sidney nel film che sarà diretto da Kevin Williamson

Scream 7 potrà contare sul ritorno di Neve Campbell tra i protagonisti del prossimo capitolo della saga horror e alla regia ci sarà Kevin Williamson A confermarlo è stata la stessa attrice com un post Instagram in cui annuncia: "Sidney Prescott tornerà!!!!".

Il messaggio dell'attrice

Neve Campbell, confermando la sua presenza in Scream 7, ha poi scritto: "Poter interpretare Sidney nei film di Scream è sempre stato entusiasmante e un onore. Non è mai diminuito il mio apprezzamento per questi film e per quello che hanno significato per me. Sono davvero felice e orgogliosa nel dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più elettrizzata!!!".

L'attrice ha aggiunto: "In realtà potrei. Anche se sono stata così incredibilmente fortunata nel realizzare questi film con il maestro dell'horror Wes Craven e il talentuoso team composto da Matt e Tyler, ho sognato per molti anni quanto sarebbe stato fantastico realizzare uno di questi film con Kevin Williamson alla regia. E ora accadrà, Kevin Williamson sarà il regista di Scream 7! Questo era il suo bambino ed è la sua mente brillante che ha sognato questo mondo. Kevin non è solo una fonte di ispirazione come artista, ma è stato un caro amico per molti anni. Ai fantastici fan di Scream, spero siate entusiasti quanto lo sono io".

Il commento del filmmaker

Williamson ha aggiunto: "Sono passati quasi 30 anni dal mio primo script, Scream, che è stato diretto dal leggendario Wes Craven. Non avrei mai predetto quello che sarebbe diventato. O che avrei diretto il settimo capitolo del franchise. Sono pieno di gratitudine ed entusiasmo, e non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio con Neve e l'intera famiglia di Scream mentre riportiamo in scena Sidney Prescott nel prossimo capitolo della saga di Scream".

Nel team della produzione ci sarà anche Guy Busick, che firmerà la sceneggiatura, mentre Jared Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein saranno coinvolti come produttori tramite la Project X Entertainment. Il collettivo Radio Silence sarà inoltre impegnato nella produzione.