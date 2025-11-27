Scream 7: Matthew Lillard rivela le reazioni alle prime proiezioni test

Matthew Lillard ha condiviso un piccolo aggiornamento su Scream 7, il nuovo capitolo del franchise horror che debutterà nelle sale cinematografiche americane nel mese di febbraio.

L'attore fa parte delle star del cult degli anni '90 che sono ritornate sul set accanto alla protagonista Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott.

Come è stato coinvolto in Scream 7

Rispondendo alle domande di ComingSoon, Matthew Lillard ha dichiarato che sono in corso i test screening del settimo capitolo della saga e le reazioni sono particolarmente positive.

L'attore ha parlato del suo coinvolgimento nel progetto cinematografico diretto da Kevin Williamson spiegando: "In realtà ricordo dove mi trovavo quando ho ricevuto la telefonata. Mi ricordo dove ero nel parco, esattamente dove è accaduto e la mia reazione vedendo che era una telefonata di Kevin".

L'attore ha aggiunto: "Ci eravamo visti in precedenza a un party, circa tre settimane prima, nella casa di Mike Flanagan. Ho pensato: 'Per cosa mi sta chiamando? È davvero strano'".

Lillard ha raccontato: "Stava parlando di accettare l'incarico e girare Scream 7. E anche durante la festa diceva: 'Sì, gireremo il film, ne sarà il regista'. E la mia reazione era: 'È incredibile'. E non ha mai parlato di altro. Ma stavamo parlando al telefono e ha detto: 'Vuoi ritornare ed essere coinvolto?'. Ho dichiarato: 'Bastardo, avresti dovuto dirlo tre settimane fa!'".

Matthew, che aveva già rassicurato i fan ha quindi rivelato: "Sono entusiasta. Ciò che penso mi entusiasmi di più del film, con Kevin coinvolto e il ritorno di Neve... Adoro i ragazzi di Radio Silence. Ho pensato che Melissa Barrera fosse fantastica. Ma sono entusiasta all'idea di scoprire dove andrà questa versione di Scream". Nell'intervista la star del franchise ha inoltre condiviso un interessante aggiornamento dichiarando: "Le reazioni alle proiezioni test sono alle stelle. Penso che le persone lo adoreranno, e i fan impazziranno. È davvero divertente".

Cosa racconterà Scream 7

Il settimo film racconterà quello che accade quando un nuovo killer Ghostface entra in azione nella tranquilla città di provincia dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha costruito una nuova vita, facendo diventare reali le sue paure più grandi mentre sua figlia (Isabel May) diventa il suo prossimo obiettivo. Determinata a proteggere la sua famiglia, Sidney deve affrontare gli orrori del suo passato per porre fine definitivamente allo spargimento di sangue.