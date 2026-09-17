Scream 7, Matthew Lillard si pente di aver recitato nel film: "Sono dalla parte sbagliata della storia"

L'attore di Stu Macher è tornato nel settimo capitolo della saga dopo il licenziamento di Melissa Barrera e oggi dice di aver sbagliato a non prendere posizione.

Tornare a essere Stu Macher, quasi trent'anni dopo il primo Scream, avrebbe dovuto essere soltanto una festa per Matthew Lillard. Invece, con il senno di poi, l'attore guarda a Scream 7 anche con un certo disagio.

Matthew Lillard ripensa al suo ritorno in Scream 7

Il motivo è Melissa Barrera. L'attrice era stata allontanata dalla saga dopo i suoi post sui social relativi alla guerra a Gaza. Matthew Lillard, che nel settimo film è tornato a interpretare il personaggio di Stu, oggi dice apertamente di essersi pentito di non aver preso una posizione in quel momento.

Locandina di Scream 7

La confessione è arrivata durante una proiezione organizzata per celebrare i 30 anni del primo Scream. Un fan gli ha chiesto quanto sia difficile, per un attore, esporsi su questioni politiche sapendo che potrebbe esserci un prezzo da pagare anche sul piano professionale.

Lillard non ha girato intorno alla risposta. "Quando sono tornato a fare Scream, sono stato criticato e ho pensato: "Oh, cazzo. È dura"", ha raccontato. "Mi dispiace. Mi vergogno di questo".

Poi ha spiegato perché quella decisione continua a pesargli. "Ero così entusiasta di tornare che non ho pensato davvero a Melissa e al suo percorso. Non ho detto di no. Mi vergogno, questa è la verità".

Barrera era stata licenziata da Spyglass nel novembre 2023, dopo aver pubblicato sui social diversi messaggi critici nei confronti di Israele nel contesto della guerra a Gaza. La società aveva risposto parlando di "tolleranza zero per l'antisemitismo o l'incitamento all'odio in qualsiasi forma" e citando, tra gli elementi considerati, riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla negazione dell'Olocausto e al discorso d'odio.

La posizione di Lillard è molto diversa. L'attore ha detto di ritenere che Barrera avesse pagato un prezzo per essersi esposta pubblicamente e ha definito "davvero una stronzata" il modo in cui, secondo lui, era stata gestita la situazione. "Melissa Barrera, che è una bellissima attrice, è stata licenziata per quello che ha detto dopo quello che era successo in Israele", ha affermato. "È davvero difficile, e lei è dalla parte giusta della storia".

Lillard ha anche criticato il silenzio che, a suo giudizio, aveva accompagnato allora la vicenda: "Quando è successo a Melissa, il mondo intero non ha detto nulla. Ma lei era un anno avanti rispetto a quello che stava succedendo".

"Sono dalla parte sbagliata della storia"

Il punto più netto arriva quando Lillard parla direttamente della propria scelta. "Ho sbagliato. Sono dalla parte sbagliata della storia per questo", ha detto.

Scream 7: Ghostface nel trailer del film

Non rinnega, però, il piacere di essere tornato nella saga. Scream 7, arrivato nelle sale nel febbraio 2026, ha incassato 214 milioni di dollari nel mondo, diventando il capitolo più redditizio della serie.

Per Matthew Lillard, quindi, le due cose possono convivere: essere felice di aver nuovamente indossato i panni di Stu e, allo stesso tempo, riconoscere che avrebbe potuto comportarsi diversamente. "Mi piace ancora essere nel film, ma forse non è stata la scelta migliore", ha concluso.

L'attore aveva già attirato l'attenzione per le sue prese di posizione pubbliche: nel 2025, durante una proiezione di Scream, aveva pronunciato dal palco "Fuck ICE", riferendosi all'agenzia federale statunitense per l'immigrazione.