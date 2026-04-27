"È solo nostalgia, nessuno mi riconosce": Matthew Lillard sul suo ritorno a Hollywood

Matthew Lillard ha dichiarato durante una recente apparizione al podcast Phase Hero che, a suo avviso, la nostalgia ha avuto un ruolo fondamentale nella sua recente rinascita a Hollywood.

L'attore, dopo aver raggiunto la fama con i franchise di Scream e Scooby-Doo nei primi anni 2000, è poi scivolato nell'oblio, venendo poi ripescato da David Lynch per la terza stagione di Twin Peaks.

I segreti di Twin Peaks: Matthew Lillard in una scena

Matthew Lillard ringrazia l'effetto nostalgia per il ritorno

"Il primo e il secondo Scooby-Doo sono più popolari oggi di quanto lo fossero al momento della loro uscita. Credo quindi che nel nostro settore e nello spirito del tempo si stia verificando uno strano fenomeno di nostalgia, perché penso che la gente abbia nostalgia dei bei vecchi tempi", ha affermato Lillard.

"Penso che questo sia uno dei motivi per cui sto vivendo questo momento, ad essere sincero, perché mi sono identificato in quel momento, quindi mi stanno ingaggiando di nuovo". Poi ha aggiunto ridendo: "Credo sia per questo che lavoro. Non penso che io piaccia davvero a qualcuno. È solo che alla gente manchino davvero i vecchi tempi".

Matthew Lillard, Linda Cardellini, Ruben Studdard, Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. in una scena di Scooby-Doo 2

Il successo con Scooby-Doo e i successivi flop in carriera

Nel 2024 Lillard aveva dichiarato che, dopo aver ripreso il ruolo di Shaggy in Scooby-Doo 2: Mostri scatenati, pensava che sarebbe stato "il primo nome in agenda per i film dei prossimi 10 anni". Ma sfortunatamente, dopo che il film è stato un fiasco al botteghino, "è successo esattamente il contrario". Lillard ha detto che all'epoca quell'esperienza lo ha costretto a ridefinire le sue priorità come attore.

"Ero preso dal successo di ciò che stavo facendo, ero preso dai ruoli che mi venivano offerti, ero preso da questa voglia di diventare, per così dire, famoso", ha ammesso Lillard, che ha aggiunto: "Ho attraversato periodi buoni e periodi cattivi. Sono diventato irrilevante e ho pensato che non avrei mai più lavorato".

Una scena da Daredevil: Rinascita (s2)

Da Scream a Daredevil, la rinascita di Lillard a Hollywood

Il primo grande ritorno dell'attore a Hollywood risale al 2023, quando ha interpretato William Afton in Five Nights at Freddy's. Da allora, la sua carriera ha registrato una crescita costante.

Tra i suoi lavori più recenti figurano The Life of Chuck, Five Nights at Freddy's 2, Scream 7 e Daredevil: Rinascita. Presto apparirà nella serie TV Carrie di Mike Flanagan e reciterà al fianco di Pedro Pascal, Will Anrett e Olivia Wilde in Behemoth!, il nuovo film di Tony Gilroy.