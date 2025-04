Scream 7: il regista Christopher Landon svela di aver rinunciato al film a causa delle minacce di morte

Il regista Christopher Landon, in una nuova intervista, ha raccontato come il licenziamento di Melissa Barrera ha portato a una situazione insostenibile che ha causato il suo addio a Scream 7.

Il regista Christopher Landon ha rivelato che il licenziamento di Melissa Barrera dal cast di Scream 7 ha causato una situazione in cui si è ritrovato a fare i conti con numerose minacce di morte.

La tensione nata nell'autunno 2023 l'ha quindi portato a rinunciare al suo ritorno dietro la macchina da presa.

I problemi affrontati dal regista

Landon ha spiegato che dopo la scelta compiuta da Spyglass Media Group di licenziare Melissa Barrera da Scream 7 a causa dei suoi post in sostegno della Palestina, le sue pagine social media sono state invase dai commenti negativi.

Molte persone, infatti, hanno pensato che fosse stato lui a prendere la decisione. Il regista ha quindi spiegato a Vanity Fair: "Ho ricevuto dei messaggi in cui si diceva: 'Troverò i tuoi figli e li ucciderò perché sostieni l'uccisione di bambini'. Il capo della sicurezza di vari studios e l'FBI hanno dovuto esaminare le minacce. Ed è stato qualcosa di molto aggressivo e di davvero spaventoso".

Christopher ha ribadito: "Non l'ho licenziata io. Molte persone pensano che io abbia avuto qualche ruolo nella decisione, ma non l'ho presa io. Non ho avuto alcun controllo sulla situazione".

Il filmmaker ha sottolineato: "Penso che nell'assenza della comprensione di come funziona Hollywood e di quale sia la gerarchia, i fan abbiano pensato: 'Lui è il colpevole'. E quindi si sono scagliati contro di me".

L'addio del regista

Le minacce di morte hanno quindi trasformato un lavoro da sogno in un incubo e, nonostante Spyglass avesse chiesto che rimanesse alla guida del film, non è stato possibile. Landon ha dichiarato: "Per me non ne valeva la pena. Preferivo impegnarmi in qualcosa di diverso, dove potevo sentirmi apprezzato e rispettato. L'odio e gli abusi hanno realmente rovinato l'esperienza e ho perso il mio amore per l'idea. In mezzo a tutto il caos, stavo affrontando la perdita di uno dei miei lavori da sogno. Ho affrontato tutte le fasi: sono rimasto sconvolto, ero triste e poi mi sono arrabbiato. Far parte di questa saga è stato qualcosa di davvero difficile da lasciar andare".

Landon, tuttavia, non prova alcun risentimento nei confronti di Kevin Williamson che lo ha sostituito alla guida di Scream 7: "Probabilmente ha realizzato un film incredibile perché conosce la saga meglio di ogni altra persona. Sarà fantastico".