Scream 7: Jenna Ortega svela il motivo che l'ha portata a dire addio alla saga horror

Jenna Ortega ha parlato del suo addio alla saga di Scream, spiegando il motivo della sua scelta, avvenuta poco dopo il licenziamento di Melissa Barrera.

In un'intervista rilasciata a The Cut, la star di Mercoledì ha raccontato che la situazione nel dietro le quinte dei film era piuttosto complicata.

La scelta di Jenna

Parlando del franchise horror di Scream, Jenna Ortega ha spiegato: "Non aveva nulla a che fare con la paga o con le tempistiche. Le cose legate a Melissa stavano accadendo e tutto stava andando in un certo senso a pezzi".

Jenna e Melissa in Scream

Dopo la scelta della giovane star, anche i registi Tyler Gillet e Matt Bettinelli-Olpin hanno abbandonato lo sviluppo del nuovo sequel.

Jenna ha ricordato: "Se Scream VII non sarebbe stato realizzato con il team di registi e quelle persone di cui mi ero 'innamorata', allora non sembrava la mossa giusta nella mia carriera all'epoca".

Le anticipazioni su Scream 7

Il nuovo film ha quindi cambiato totalmente direzione dal punto di vista narrativo e Kevin Williamson è arrivato alla regia, mentre Guy Busick ha firmato la sceneggiatura. Neve Campbell, inoltre, è tornata nel cast con la parte di Sidney Prescott.

Il film arriverà ora nei cinema il 27 febbraio 2026 e nel cast ci saranno anche Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers, Mason Gooding sarà Chad Meeks-Martin, mentre Isabel May sarà la figlia di Sidney.

Tra gli interpreti ci saranno poi Celeste O'Connor, Asa Germann, McKenna Grace, Sam Rechner e Anna Camp.

Per ora la produzione non ha inoltre svelato come saranno coinvolti alcuni interpreti di personaggi che sono già stati uccisi nei capitoli precedenti del franchise, come David Arquette e Matthew Lillard, e non resta che attendere per scoprire nuovi spoiler.