Scream 8, il regista dice addio alla saga: "Farò sempre parte della famiglia"

Dopo essere stato il principale autore della saga slasher, Kevin Williamson ha deciso di farsi da parte e ha confermato che non scriverà né dirigerà il prossimo capitolo cinematografico

La saga di Scream sembrava nuovamente essere finita nel dimenticatoio, ma dopo una lavorazione travagliata il settimo capitolo ha comunque soddisfatto le aspettative del pubblico con un ottimo incasso al box-office.

Tuttavia, all'indomani di questo successo, 153 milioni di dollari su 45 milioni di budget, Kevin Williamson, autore storico della saga slaher, ha deciso di fare un passo indietro.

Scream 7: Ghostface in un'immagine

Kevin Williamson non tornerà per Scream 8

Durante un'intervista con Hello Sidney, il regista ha dichiarato che non scriverà né dirigerà il potenziale seguito della saga horror della Paramount Pictures. Williamson, autore della sceneggiatura dell'originale Scream del regista Wes Craven uscito nel 1996, è tornato nel franchise per co-scrivere e dirigere Scream 7, uscito nelle sale il mese scorso.

"No, non Scream", ha risposto Williamson ridendo quando gli è stato chiesto se il suo lavoro su Scream 7 gli avesse fatto venire voglia di dedicarsi ancora alla regia. "Voglio dirigere un altro film che ho scritto e che sta solo aspettando che io trovi il tempo per dirigerlo. E in questo momento sto lavorando a un paio di serie tv che mi entusiasmano molto. Quindi forse dirigerò una di quelle, chi lo sa? Per il prossimo Scream, probabilmente farò un passo indietro e tornerò semplicemente a far parte della famiglia".

Neve Campbell in Scream 7

Cosa succederà nei prossimi film del franchise horror?

L'autore e regista ha aggiunto qualche riflessione quando gli è stato chiesto quali potrebbero essere i temi dei futuri film di Scream. "Non lo so", ha esordito. "Chiunque se ne occuperà dovrà farcelo sapere. Ho qualche idea su come potrebbe svilupparsi la storia, ma sono curioso di vedere cosa potrebbe farne un altro narratore. Spero che avremo la possibilità di farlo. È bello far parte della famiglia di Scream. Questo non significa che io debba sempre essere in prima linea. Non devo sempre scrivere o dirigere. Altri possono prendere le redini. Sono entusiasta di vedere cosa inventeranno altri narratori".

Scream 8 è stato già confermato dalla produzione?

Secondo quanto rivelato dallo stesso Williamson, l'ottavo film della saga horror non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale dallo studio: "Spero che ci sarà un ottavo capitolo. Nessuno ne parla ancora apertamente. Ci limitiamo a supporre, visti i risultati al botteghino, che ci sarà. Ma nessuno ne parla".