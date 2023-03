Scream 6, Josh Segarra ha un'idea originale per il futuro della saga horror: "Facciamo un musical!"

Nel cast di Scream 6 c'è anche Josh Segarra, con il ruolo di Danny Brackett, che ha ora condiviso una sua idea piuttosto originale per il futuro della saga: un musical.

La dichiarazione potrebbe sembrare bizzarra, ma è perfettamente in linea con le esperienze professionali dell'attore, che ha iniziato la sua carriera a Broadway e ha lavorato a lungo in vari spettacoli teatrali.

Josh Segarra, intervistato da Inverse, ha parlato di quello che potrebbe accadere dopo gli ottimi risultati ottenuti ai box office da Scream VI.

L'attore ha ammesso: "Se potessero trovare un modo per realizzare un musical di Scream, per far ridere gli spettatori e al tempo stesso spaventarli un po'? Facciamolo!".

Josh ha proseguito: "Chi lo sa? Forse Ghostface ha dei talenti nascosti di cui non sappiamo nulla".

Scream VI, la recensione: la saga slasher cambia tutto per non cambiare nulla

Scream VI: Ghostface in una scena drammatica

I registi del film, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno, nel frattempo, ammesso che sarebbero interessati a tornare sul set per realizzare Scream 7.

In un'intervista rilasciata a Deadline, Bettinelli-Olpin ha spiegato: "Vogliamo vedere i film di Scream, a prescindere dal nostro coinvolgimento, per tutto il resto della nostra vita".

La sceneggiatura di Scream VI è firmata da James Vanderbilt e Guy Busick.

Nel cast ci sono Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving, Hayden Panettiere, e Courteney Cox.