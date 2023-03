Scream 6: le proiezioni in anteprima registrano incassi record

Le proiezioni in anteprima del nuovo Scream 6 hanno registrato numeri importanti ai box office, confermando ancora una volta l'amore dei fan per questa saga.

Le prime proiezioni americane, in anteprima, di Scream 6, hanno ottenuto una buona accoglienza, arrivando a guadagnare già diversi milioni di dollari. I numeri sono stati registrati durante l'evento del 9 marzo, organizzato per i fan, in circa 3125 sale cinematografiche.

Scream VI: Ghostface tra la folla

Ancor prima della sua accoglienza con le proiezioni in anteprima, già si prevedeva un'ottima partenza nei cinema per Scream VI. Gli eventi a cui hanno partecipato i fan di sempre, prima delle proiezioni ufficiali, hanno accumulato 5,7 milioni di dollari, evidenziando un interessamento alto nei confronti di questo nuovo capitolo della saga horror.

Scream 6: Neve Campbell ha visto il film e Skeet Ulrich ha svelato la reazione dell'interprete di Sidney

È interessante, inoltre, sottolineare come queste primissime proiezioni siano andate meglio di quelle dedicate al capitolo precedente e a Creed III (che attualmente sta andando alla grande in termini di botteghino).

Vi ricordiamo che nelle sale italiane Scream 6 è disponibile a partire dal 9 marzo.