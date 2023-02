Scream 6: Jenna Ortega e i volti storici della saga nel trailer del Super Bowl

Paramount ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Scream VI, preparato in occasione del prossimo Super Bowl, atteso per la notte di domenica prossima.

Nel filmato vediamo qualche sequenza inedita del nuovo capitolo, tra cui una in cui una delle giovani attrici prova a scappare dalla furia omicida di Ghostface; mentre tenta di passare da un palazzo all'altro con l'aiuto di una scala traballante, questa viene raggiunta dal killer.

Contemporaneamente, come potete vedere qui sotto, è stato diffuso anche un nuovo poster del film che richiama il popolare gioco da tavolo della Hasbro, Indovina chi?

Oltre a Jenna Ortega, ormai celebrità assoluto dopo il successo di Mercoledì, nel cast ci saranno anche Hayden Panettiere e ovviamente Courteney Cox.

Diretto anche questa volta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Scream VI ha una data d'uscita fissata al 9 marzo 2023 nelle sale italiane