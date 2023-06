Scream 6: Ghostface narra un racconto della buona notte che 'uccide' l'insonnia

Ghostface, l'iconico killer di Scream, è a sorpresa la voce narrante di un racconto della buonanotte che potrebbe riuscire nell'intendo di "uccidere" l'insonnia degli ascoltatori.

La voce del villain della saga horror è infatti al centro di una collaborazione con Calm, la popolare app per meditare e rilassarsi.

Una storia molto originale

L'app Calm ha distribuito una storia sperimentale intitolata Rules for a Good Night's Rest, legata al film Scream.

La storia vede Ghostface mentre chiama l'ufficio di Calm e lascia un messaggio ideato come "audizione".

Il contenuto del suo racconto con cui dovrebbe aiutare gli utenti dell'app a dormire è però da "brividi", pur creando l'atmosfera perfetta per addormentarsi.

Scream VI: l'arte della suspense in tre scene

La collaborazione è, ovviamente legata, a Scream 6, il film della saga in cui la storia si è spostata a New York, città citata anche nel racconto.

Il sequel è stato diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet e la sceneggiatura è firmata da James Vanderbilt e Guy Busick.

Nel cast ci sono Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving, Hayden Panettiere, e Courteney Cox.