Scream 6: le foto svelano la nuova location

La città immaginaria di Woodsboro è un ingrediente fondamentale della saga di Scream, ma il preannunciato Scream 6 abbandonerà la cittadina degli orrori per spostarsi in una nuova location, come indicano le foto apparse sui social. la location in questione è New York city.

Bloody Disgusting rivela che Scream 6 si svolgerà proprio a New York City. Questo non sarà il primo tassello della serie a lasciarsi alle spalle la cittadina di periferia poiché Scream 2 ha seguito Sidney Prescott (Neve Campbell) al college mentre Scream 3 si è svolto sui set della serie immaginaria Stab a Los Angeles. Ciò che potenzialmente cambierà con questo nuovo capitolo è il fatto che, mentre tutti i film precedenti abbracciano lo spirito di comunità intimo e suburbano, questa potrebbe essere la prima occasione per vedere come Ghostface si muoverà nel territorio urbano. Scream 6 arriverà nei cinema il 31 marzo 2023.

A quanto anticipato, il nuovo capitolo si concentrerà sui "quattro sopravvissuti dei delitti di Ghostface che si lasciano Woodsboro alle spalle per aprire un nuovo capitolo delle loro esistenze". Nel film ritroveremo i nuovi arrivati del franchise Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown. Anche la veterana Courteney Cox, che è apparsa in tutte le pellicole della saga horror nei panni della giornalista Gale Weathers, ha confermato il ritorno mentre Neve Campbell ha deciso di abbandonare il franchise per il mancato accordo sul suo salario con la produzione. Tra i nomi confermati anche Hayden Panettiere, che riprenderà il ruolo di Kirby da Scream 4, e Dermot Mulroney.

Confermati alla regia del nuovo sequel i registi del reboot di Radio Silence, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che utilizzeranno una sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick.