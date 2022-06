Scream 6: Neve Campbell annuncia che non tornerà nel cast

Scream 6 dovrà fare i conti con l'assenza di Neve Campbell: l'attrice ha confermato che non ritornerà sul set, spiegando le motivazioni della sua scelta.

La star, con un comunicato stampa, ha dichiarato: "Tristemente non realizzerò il prossimo film di Scream".

Neve Campbell ha dichiarato che alla base della scelta di non recitare in Scream 6 ci sono motivi economici: "Essendo una donna ho dovuto lavorare estremamente duramente nella mia carriera per stabilire il mio valore, specialmente quando si tratta di Scream. Ho trovato che l'offerta che mi è stata presentata non fosse all'altezza del valore che ho portato alla saga".

L'interprete di Sidney Prescott ha poi sottolineato che è stata una scelta davvero difficile, aggiungendo: "A tutti i miei fan di Scream, vi voglio bene. Siete sempre stati di grande sostegno. Sarò per sempre grata nei vostri confronti e per quello che il franchise mi ha dato negli ultimi 25 anni".

Nel film Scream 6 ci sarà invece il debutto dell'attore Dermot Mulroney nel ruolo di un poliziotto.

La sceneggiatura di Scream 6 sarà scritta da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre alla regia saranno nuovamente impegnati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Tra gli interpreti ci saranno Melissa Barrera, Jasmin Saovy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega e Hayden Panettiere, al suo ritorno tra le fila della saga horror.

Le riprese inizideranno in estate in vista di un debutto nelle sale previsto per il 31 marzo 2023.

Al centro della trama ci saranno i quattro sopravvissuti a Ghostface che cercano di lasciarsi il passato alle spalle.