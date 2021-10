Scream: il trailer ufficiale del quinto film della saga horror

È uscito il primo, atteso trailer del nuovo Scream, quinto film del franchise ideato da Wes Craven e Kevin Williamson. Il film, distribuito da Paramount Pictures, arriverà nelle sale americane il 14 gennaio 2022. Si era inizialmente parlato di farlo uscire quest'anno in onore del venticinquesimo anniversario del prototipo, ma i piani sono cambiati in seguito alla pandemia.

Scream - non si intitola Scream 5 e l'omissione del numero cardinale nel titolo è voluta, per attirare spettatori che forse non hanno visto tutti i capitoli precedenti) è ambientato anni dopo gli eventi del capostipite, e una nuova serie di omicidi porta al coinvolgimento dei tre superstiti principali dei primi quattro film: Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley. Torna anche Ghostface, ancora più letale del solito (il trailer sottolinea la componente horror, accantonando per ora le gag), e in inglese la voce del killer rimane quella, memorabile, di Roger L. Jackson.

Il nuovo episodio della saga è il primo a essere realizzato senza la partecipazione di Wes Craven, morto nel 2015, mentre Kevin Williamson, che ha scritto il primo, secondo e quarto capitolo (per il terzo il credit ufficiale andò a Ehren Kruger), rimane coinvolto solo come produttore esecutivo. La regia è di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, duo che si è fatto apprezzare soprattutto per Finché morte non ci separi, commedia horror uscita alla fine del 2019. È una new entry anche il compositore Brian Tyler, che sostituisce Marco Beltrami, autore delle musiche di tutti gli episodi precedenti.

Scream 5 è stato in un limbo creativo per anni, principalmente perché gli allora aventi diritto del franchise, i fratelli Weinstein, erano rimasti delusi dagli incassi di Scream 4 e avevano deciso di rivitalizzare la saga in televisione, con una serie che è durata tre stagioni. Le discussioni serie su un nuovo lungometraggio sono iniziate nel 2019, quando Spyglass Entertainment ha acquistato i diritti dopo la chiusura della Weinstein Company.