Scream 5: riprese concluse, Kevin Williamson "La storia fresca e nostalgica al tempo stesso"

Dopo due mesi di lavorazione, si sono concluse le riprese di Scream 5, nuovo capitolo della saga horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno preso il posto del compianto Wes Craven. Nel frattempo lo sceneggiatore del franchise originale Kevin Williamson parla di uno script fresco e nostalgico al tempo stesso.

Come i precedenti capitoli, anche Scream 5 è stato girato a Wilmington, North Carolina. L'uscita dell'horror prodotto da Spyglass Media e Paramount Pictures è fissata per il 14 gennaio 2022.

Scream 5 vedrà il ritorno delle star Courteney Cox, David Arquette, Neve Campbell che riprenderanno i loro ruoli nel franchise insieme alle new entry Marley Shelton, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding e Mikey Madison.

I dettagli del plot, finora piuttosto scarsi, parlano di una donna che fa ritorno nella sua città natale per cercare di scovare il colpevole di una serie di orribili crimini.

Lo sceneggiatore di tre capitoli della saga horror, Kevin Williamson, ha commentato il nuovo progetto nel corso di un evento virtuale per beneficenza (via SyFy) spiegando che a suo parere, il nuovo Scream dovrebbe prendere una strada diversa dai quattro precedenti capitoli:

"No alla decostruzione. No all'autoconsapevolezza. Farei l'opposto di ciò che abbiamo fatto noi. Temo che il franchise si esaurisca con l'aspetto metacinematografico e con la decostruzione, si rischia di ripetersi. Dal primo Scream a oggi molti cineasti hanno fatto film dell'orrore come questo, quindi il rischio è che non sia più interessante."

Scream: come il film di Wes Craven ha cambiato per sempre l'horror. O quantomeno ci ha provato

Williamson loda però gli autori di Scream 5 James Vanderbilt e Guy Busick perché hanno trovato il modo di realizzare un sequel al tempo stesso fresco e familiare:

"Quello che mi piace del nuovo Scream è che richiede un approccio nuovo. È un film nuovo e fresco, ma ha anche questo fattore nostalgico che lo pervade. Questa per me è la miscela perfetta per realizzare il nuovo Scream".