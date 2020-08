Scream 5 e il nuovo Paranormal Activity: rimandata la data di uscita dei due film

Nelle scorse ore, la Paramount ha annunciato che la data di uscita di Scream 5 e del nuovo film della serie Paranormal Activity è stata rimandata a causa dell'emergenza Coronavirus.

La pandemia globale che si è abbattuta su tutto il mondo nella prima parte del 2020, ha paralizzato le produzioni cinematografiche e seriali, facendo sì che le uscite di numerosi film venissero rimandate di molti mesi. Anche Paramount, dunque, è stata costretta a rivedere il proprio calendario ed ha recentemente annunciato il rinvio di titoli molto attesi, ovvero Scream 5 ed un nuovo film di Paranormal Activity.

Per quanto riguarda il quinto capitolo della saga con Ghostface, l'uscita era prevista per il 2021 ma l'emergenza sanitaria ha ritardato inevitabilmente i lavori di produzione, per cui il film arriverà nelle sale direttamente il 14 gennaio 2022. Scream 5 vedrà nuovamente David Arquette e Courteney Cox ricoprire i rispettivi ruoli dello sceriffo Lenny "Linus" Riley (Dwight "Dewey" Riley nella versione americana) e della giornalista Gale Weathers. Arquette si è detto entusiasta per questo nuovo film ed ha ammesso che in fondo spera che in futuro ce ne siano anche altri. "Adoro interpretare il personaggio di Dewey. Ha avuto un ruolo così importante nella mia vita", ha dichiarato Arquette a ComicBook.com.

Spostando l'attenzione sul nuovo film della serie Paranormal Activity, l'attesa sarà più o meno simile. Inizialmente prevista per la primavera del prossimo anno, l'uscita del film è stata rimandata al 4 marzo 2022. In realtà non si sa ancora molto del nuovo Paranormal Activity se non che il produttore del franchise, Jason Blum, sarà nuovamente coinvolto e che il regista di Auguri per la tua morte, Christopher Landon, che ha firmato la sceneggiatura del secondo e quinto capitolo della serie, tornerà a scrivere questo nuovo film. In una recente sessione di domande e risposte con i fan, Jason Blum ha ammesso che non può ancora dire se l'attrice Katie Featherston sarà coinvolta anche in questo progetto.

"Non potrei dirtelo se lo sapessi. Faremo il film. Stiamo sviluppando il film, ma non so dove andrà a finire esattamente la storia. Stiamo parlando di cose diverse. Al cento per cento, stiamo girando un film, ma non siamo arrivati ​​a tanto con lo sviluppo. Posso però dirti che mi piacerebbe riavere Katie con noi, è una grande attrice ed è una vecchia amica e spero che riusciremo a coinvolgerla" ha quindi concluso Blum.