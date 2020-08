Scream 5: Jenna Ortega nel cast del film

Scream 5 ha trovato un'altra delle sue protagoniste: Jenna Ortega reciterà infatti nel nuovo progetto della Paramount che continuerà il fortunato franchise horror ideato da Wes Craven negli anni Novanta.

La giovane attrice ha recentemente recitato in Songbird, film con star Demi Moore e Bradley Whitford, uno dei primi titoli realizzati a Los Angeles durante la pandemia.

In Scream 5 torneranno in azione Courteney Cox, nel ruolo della reporter Gale Weathers, e David Arquette che sarà ancora Dewey Riley. Nel nuovo capitolo della storia potrebbe esserci anche l'attrice Neve Campbell che era stata la star dei film horror con il ruolo di Sidney Prescott. Tra i nuovi arrivi nel mondo dalle atmosfere horror ci sarà invece Melissa Barrera.

Le riprese del film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett inizieranno in autunno a Wilmington, North Carolina. La sceneggiatura è firmata da James Vanderbilt e Guy Busick.

L'attrice Jenna Ortega è conosciuta dal puubblico internazionale grazie ai ruoli avuti in serie tv come Jane the Virgin e You. Per ora la produzione non ha rivelato i dettagli del ruolo che gli è stato affidato.