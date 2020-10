Scream 5: Ghostface protagonista anche ad Halloween nella nuova foto dal set

Sul set di Scream 5 fa la sua ricomparsa Ghostface... In maniera decisamente inaspettata (e adatta al periodo di Halloween).

I fan dell'horror staranno ancora urlando di gioia alla notizia dell'arrivo di Scream 5 e del ritorno di tutti i loro personaggi preferiti per l'occasione, ma questa nuova foto dal set porterà grida e urla su tutto un altro livello: Ghostface è tornato... in versione Halloween.

È l'account ufficiale dei film a condividere l'immagine su Twitter: una zucca intagliata seduta su una sedia da regista. Il volto sopra raffigurato? Ma ovviamente Ghostface.

"Piccolo giro di prova per il coltello... Felice Halloween!" si legge nella caption dell'ultimo post condiviso sul profilo della saga.

Cosa combinerà questa volta Ghostface? E chi si celerà dietro l'inquietante maschera?

A 24 anni dal primo capitolo diretto da Wes Craven (Neve Campbell), Sydney Prescott), Gale Weathers (Courteney Cox), Dewey Riley (David Arquette) e soci torneranno in scena assieme alle new entry - tra le quali troviamo anche Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenny Ortega e Jack Quaid -, per regalarci un altra spaventosa pellicola (i dettagli sulla trama sono ancora scarsi, ma la sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick sembrerebbe promettere bene).

Scream 5, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, è attualmente programmato per uscire nelle sale il 14 gennaio 2022.