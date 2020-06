Scott Pilgrim vs, the World: una reunion virtuale del cast per il decimo anniversario

Il cast di Scott Pilgrim vs, the World, per celebrare il decimo anniversario del film, è stato al centro di una reunion virtuale e ha letto lo script.

Scott Pilgrim vs the World sta festeggiando il decimo anniversario dall'uscita nelle sale e il cast è stato protagonista di una reunion virtuale per celebrare l'importante ricorrenza.

L'evento, organizzato da Entertainment Weekly, sarà visibile in estate online e i protagonisti hanno partecipato per raccogliere fondi da destinare a Water for people.

A leggere l'intero script di Scott Pilgrim vs. the World, film diretto da Edgar Wright nel 2010, sono stati Michael Cera (Scott Pilgrim), Mary Elizabeth Winstead (Romana Flowers), Ellen Wong (Knives Chau), Mark Webber (Stephen Stills), Alison Pill (Kim Pine), Satya Bhabha (Matthew Patel), Chris Evans (Lucas Lee), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Aubrey Plaza (Julie Powers), Mae Whitman (Roxy Richter), Brandon Routh (Todd Ingram), e Jason Schwartzman (Gideon Graves).

Il filmmaker e il co-sceneggiatore Michael Bacall hanno partecipato alla reunion e i fan potranno contare anche sulla presenza di Bryan Lee O'Malley, il creatore dei personaggi originali.

In occasione del decimo anniversario dell'uscita nelle sale, il lungometraggio tornerà inoltre nei cinema americani.

Nel mese di aprile Michael Cera aveva dichiarato: "Andiamo tutti d'accordo e lavorare a quel film è stato un po' come far parte di una band grandiosa o qualcosa di simile, abbiamo tutti amato stare insieme e ci ritroviamo, anche se ovviamente sempre di meno, ma quando il film è uscito e anche dopo alcuni anni ci ritrovavamo spesso. Facevamo dei brunch insieme a Bill Pope, il direttore della fotografia, e sua moglie Sharon. Sembrava una famiglia allargata. Ora sono passati dieci anni e ovviamente per tutti ci sono altri impegni. Adorerei trascorrere di nuovo insieme un po' di tempo. Spero che il decimo anniversario ci dia una scusa per farlo". Il suo desiderio, a quanto pare, si è realizzato.