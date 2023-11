Scott Pilgrim Takes Off: ecco la sigla dell'anime Netflix che non salterete nemmeno una volta

La serie è prodotta da Edgar Wright, regista di Scott Pilgrim vs. the World, e vedrà il ritorno del cast originale del film.

Netflix ha diffuso in streaming la sigla d'apertura di Scott Pilgrim Takes Off, la serie anime tratta dalla serie a fumetti di Bryan Lee O'Malley che debutterà il 17 novembre prossimo.

Nel filmato vediamo diverse animazioni tratte dagli episodi della serie, mentre scorrono i nomi di tutti quelli coinvolti nella realizzazione, compreso il produttore esecutivo Edgar Wright, già regista di Scott Pilgrim vs. the World, e il cast originale di quella pellicola, che fa ritorno al completo al doppiaggio.

Per la sigla è stato utilizzato il brano intitolato "Bloom" di Necry Talkie, mentre le musiche e le canzoni originali sono state composte da Anamanaguchi.

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Scott Pilgrim Takes Off - che in Italia prenderà il titolo di Scott Pilgrim: La serie.

Al centro della storia raccontata tra le pagine e nel film, Scott Pilgrim vs. the World, c'era il bassista Scott che vive a Toronto e si innamora di Ramona Flowers, ritrovandosi a combattere contro i suoi sette malvagi ex pur di frequentarla. La serie a fumetti è composta da sei volumi.

Come detto, per la serie anime tornerà tutto il cast originale del film di Wright, ovvero Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Routh.