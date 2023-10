Scott Pilgrim Takes Off: la prima clip dell'anime Netflix omaggia il film di Edgar Wright

Netflix ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale di Scott Pilgrim Takes Off, versione anime della serie a fumetti di Bryan Lee O'Malley, che omaggia direttamente l'adattamento cinematografico di Edgar Wright.

[video id= yt=NWbLyprhkq4&t=17s]

Nella clip vediamo infatti la sequenza in cui Scott (Michael Cera) chiede a Julie se conosce una certa ragazza con quel tipo di acconciatura, mostrandole uno scarabocchio della ragazza, e Julie le risponde acida che si tratta di Ramona Flowers, per cui Scott prende una cotta tremenda. Scoperto che la ragazza lavora per Netflix (e ovviamente non più per Amazon), Scott ordina un film a domicilio in attesa di vederla di persona.

Scott Pilgrim Takes Off - che in Italia prenderà il titolo di Scott Pilgrim: La serie, ha una data d'uscita fissata al 17 novembre 2023. Recuperate il trailer ufficiale.

Al centro della storia raccontata tra le pagine e nel film, Scott Pilgrim vs. the World, c'era il bassista Scott che vive a Toronto e si innamora di Ramona Flowers, ritrovandosi a combattere contro i suoi sette malvagi ex pur di frequentarla. La serie a fumetti è composta da sei volumi.

Per la serie anime tornerà tutto il cast originale del film di Edgar Wright, ovvero Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Routh.