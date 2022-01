Scott Pilgrim diventa una serie animata prodotta per Netflix

La graphic novel Scott Pilgrim, dopo essere diventata un film cult, verrà adattata in una serie animata prodotta per Netflix.

Lo show sarà prodotto da UCP e Science SARU si occuperà dell'animazione.

A scrivere la sceneggiatura della serie di Scott Pilgrim sarà Bryan Lee O'Malley, creatore delle graphic novel, che avrà inoltre il ruolo di produttore esecutivo e showrunner in collaborazione con BenDavid Grabinski.

Tra i produttori ci saranno anche il regista Edgar Wright, autore del film Scott Pilgrim vs. the World, Marc Platt, Nira Park, Jared LeBoff e Adam Seigel.

Al centro della trama della storia raccontata tra le pagine, e del film, c'era il bassista Scott che vive a Toronto e si innamora di Ramona Flowers, ritrovandosi a combattere contro i suoi sette malvagi ex pur di frequentarla. La graphic novel è composta da sei volumi.

Nel lungometraggio Michael Cera aveva la parte di Scott, mentre Ramona era stata interpretata da Mary Elizabeth Winstead. Nel cast c'erano anche Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill, e Brandon Rout.