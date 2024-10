Velma: Max ha cancellato la controversa serie spin-off di Scooby-Doo dopo due stagioni

Quando si parla di serie animate controverse, è difficile trovare un esempio migliore di Velma di Max.

Creando un'iterazione drasticamente diversa del personaggio e degli altri membri della Mystery Incorporated che hanno reso popolare il franchise di Scooby-Doo, la serie è recentemente tornata con uno Special di Halloween per la stagione spettrale.

Tuttavia, in un nuovo sorprendente aggiornamento da parte di un artista che si occupa dello show, sembra che Warner Bros e MAX non si avventureranno ulteriormente nel mondo di Velma Dinkley per una terza stagione. Considerando il modo in cui si è concluso lo speciale di Halloween, questo potrebbe essere una delusione per coloro che seguivano la serie.

La controversia su Velma derivava in gran parte dalla diversa caratterizzazione dell'amato personaggio animato. Nelle prime due stagioni e nel recente speciale, Scooby-Doo non è mai apparso, anche se è stato certamente accennato grazie a un esperimento governativo andato male.

Scrappy-Doo è stato il cattivo della seconda stagione, aprendo la strada a una potenziale apparizione di suo zio che a questo punto non arriverà mai. Prima dello Special di Halloween, Velma era stata uccisa da Scrappy e stava cercando un modo per resuscitare e tornare nel suo corpo.

In un nuovo post su Instagram, uno degli animatori di Velma, Davey Cummings, ha confermato che il recente Velma Halloween Special sarebbe stato apparentemente la conclusione della serie: "È stato così divertente lavorare con questa squadra. Non ci sarà una terza stagione, ma spero di poter lavorare di nuovo con queste fantastiche persone di talento un giorno". ANDATE A VEDERE VELMA HALLOWEEN SPECIAL SU MAX!!!". Al momento Max non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale.

Fortunatamente, per i fan della Mystery Incorporated, Scooby e Shaggy faranno parte di una nuova serie animata che fonderà gli stili spettrali del franchise storico con un'atmosfera da anime. Go-Go Mystery Machine è una serie originale di Cartoon Network che vedrà Shaggy e Scoob in visita in Giappone, dove si troveranno a risolvere misteri e ad affrontare minacce soprannaturali. Sebbene la serie non abbia ancora una data di uscita, sarà la quindicesima del franchise che ha seguito la Scooby Gang nel corso dei decenni.