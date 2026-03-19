Scooby-Doo: Netflix svela i protagonisti della sua serie live-action

La piattaforma di streaming ha annunciato chi saranno i nuovi interpreti della Mystery Inc. nel progetto ispirato alla serie animata.

Netflix ha annunciato i protagonisti della nuova serie live-action che riporterà sugli schermi Scooby-Doo. A interpretare i membri della Mystery Inc. saranno infatti Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson, Maxwell Jenkins e la già annunciata McKenna Grace.

I protagonisti dello show live-action

Il progetto tratto dalla serie animata targata Warner Bros sarà prodotto in collaborazione con Midnight Radio e Berlanti Productions, e racconterà le indagini e le avventure del gruppo di investigatori e del loro cane.

Mckenna Grace è stata la prima star a essere annunciata nel ruolo di Daphne Blake e nella giornata di ieri è stato svelato che Tanner Hagen (The Pitt) sarà Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson (Carousel) avrà la parte di Velma Dinkley, e Maxwell Jenkins (Lost in Space) interpreterà Fred Jones.

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La sceneggiatura del nuovo progetto è firmata da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg ispirandosi ai personaggi targati Hanna-Barbera.

Gli episodi racconteranno le origini del gruppo chiamato Mystery Inc., svelando come i giovani si sono incontrati e hanno iniziato a occuparsi di casi sovrannaturali.

Cosa racconterà la serie di Scooby-Doo

Shaggy e Daphne saranno i primi a essere coinvolti nel mistero riguardante un cucciolo di alano solitario che si è perso e potrebbe aver assistito a un omicidio sovrannaturale. Insieme alla pragmatica Velma e allo strano, ma molto affascinante, Freddy, da poco arrivato in città, i ragazzi decidono di provare a risolvere il caso che li porterà a vivere un incubo inquietante che minaccia di svelare tutti i loro segreti.

Gli showrunner saranno Appelbaum e Rosenberg, impegnati anche come produttori insieme a André Nemec e Jeff Pinkner, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman.

Toby Haynes ha inoltre diretto il primo episodio e farà parte del team di produttori esecutivi dello show live-action che riporta sugli schermi Scooby-Doo dopo il film del 2002, e relativo sequel del 2004 (celebrato 2 anni fa da James Gunn), in cui i protagonisti erano interpretati da Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Linda Cardellini.

Le reazioni online all'annuncio, per ora, sembrano abbastanza positive e, nonostante lo sviluppo della serie sia in corso ormai da un paio di anni, i fan dell'amata serie animata sembrano aver mantenuto una certa curiosità e un grande interesse nei confronti del progetto. Non resta che attendere per scoprire se le aspettative non verranno deluse!