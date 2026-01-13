Scooby-Doo, che fine ha fatto la nuova serie live-action Netflix?

Tempo fa era stata annunciata senza troppi clamori una serie live-action che avrebbe seguito l'amatissimo gruppo investigativo e l'iconico alano protagonisti in una nuova avventura

Dopo le prime indiscrezioni e voci su una serie live-action di Scooby-Doo! su Netflix emerse nel 2024, ora ci sono forti indicazioni che il progetto stia finalmente procedendo dietro le quinte.

Nel comunicato stampa risalente al marzo 2025 che annunciava ufficialmente la serie, il vicepresidente delle serie Netflix, Peter Friedlander, aveva condiviso il suo entusiasmo, affermando: "La Mystery, Inc. è tornata in attività! Siamo entusiasti di portare Scooby-Doo in televisione come serie live-action per la prima volta".

Ma da allora gli aggiornamenti sul progetto e le riprese sono stati molto scarsi, se non praticamente inesistenti. Nelle ultime ore, tuttavia, qualcosa sembra essersi sbloccato, grazie a un nuovo report.

Linda Cardellini in una scena di Scooby-Doo

Confermato l'inizio delle riprese della serie?

Josh Appelbaum e Scott Rosenberg (autori di From e Citadel per MGM) sono alla guida del progetto sia come sceneggiatori che come showrunner. Secondo un nuovo rapporto, le riprese della serie in live-action di Scooby-Doo dovrebbero iniziare questo aprile.

La sinossi originale del progetto recita: "Durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy e Daphne vengono coinvolti in un mistero inquietante che circonda un cucciolo di alano smarrito che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale".

"Insieme alla pragmatica e scientifica Velma, e allo strano ma affascinante nuovo arrivato Freddy, si mettono alla ricerca della soluzione del caso che sta trascinando ciascuno di loro in un incubo raccapricciante che minaccia di svelare tutti i loro segreti".

Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar in una scena di Scooby-Doo 2

Un veterano dell'Arrowverse alla guida dello show

Il veterano Greg Berlanti è il produttore esecutivo e ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Uno dei miei primi e preferiti lavori a Hollywood è stato quello di stare seduto con Bill Hanna e Joe Barbera mentre firmavano le loro storie animate. Josh, Scott e tutti quelli di Midnight Radio hanno creato una storia che cattura il loro incredibile spirito e la loro geniale creazione. Siamo grati a loro e a tutti quelli della Warner e Netflix per la collaborazione che ha contribuito a dare vita a questa versione di Scooby-Doo!".

Si prevede (ma non è ancora stato confermato ufficialmente) che l'alano protagonista sarà realizzato in CGI, ma restate sintonizzati, perché il casting dovrebbe iniziare molto presto, viste le riprese fissate per aprile.