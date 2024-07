Scooby-Doo: che fine ha fatto la serie Netflix in live-aciton? Nuovi aggiornamenti

La banda della Mystery Machine sta per tornare in televisione in un modo completamente nuovo, con una serie live-action di Scooby-Doo attualmente in lavorazione per Netflix e solo ora sono arrivati dei nuovi aggiornamenti sulla produzione.

Il progetto è in sviluppo presso le menti dietro l'Arrowverse, la Berlanti Productions, che ha spinto i fan a chiedersi in modo torneranno i loro eroi in questa versione tutta nuova. Mentre i dettagli sulla nuova serie di Scooby-Doo sono rimasti top secret per gran parte dell'anno scorso, il produttore Greg Berlanti ha appena fornito un nuovo aggiornamento.

In una recente intervista con Deadline, il produttore ha infatti parlato del suo personale legame con il franchise di Scooby-Doo e ha anticipato che i lavori sull'episodio pilota della serie sono appena cominciati.

Linda Cardellini in una scena di Scooby-Doo

Un ricordo affettuoso su Scooby-Doo

"Uno dei miei primi lavori in questo settore è stato proprio come precario alla Hanna-Barbera", ha rivelato Berlanti. "Mi sedevo con Joe Barbera e Bill Hanna mentre autografavano le bobine dei loro lavori. Andavo al mattino e recuperavo con il mio capo un mucchio di queste bobine. Andavo prima nell'ufficio di Bill Hanna. Era un tipo molto stoico. Il suo ufficio era molto spoglio".

Scooby-Doo: Netflix annuncia lo sviluppo di una serie live-action

Tutto cambiava quindi con Barbera: "E poi arrivava la mia parte preferita della giornata, andare a trovare Joe Barbera. Era una forza della natura. Firmava le matrici, ma si fermava e mi raccontava le storie più assurde. Era un vero e proprio narratore".

Berlanti ha proseguito, anticipando qualcosina del nuovo show Netflix: "Li avevo sempre amati da bambino. Ti senti fortunato a essere la persona che aiuta a farla entrare in una nuova generazione. Si torna allo spirito e al DNA di ciò che la rende speciale. Per prepararci a Scooby-Doo, abbiamo ascoltato le varie proposte per un anno e mezzo e alla fine ne abbiamo trovata una che ci sembrava davvero in grado di catturarne l'essenza. Stamattina ho lavorato al pitch per il primo episodio. Quindi siamo davvero entusiasti".