Scissione, dovremo aspettare altri tre anni per la terza stagione? La risposta di Ben Stiller

Tra la prima stagione e la seconda sono passati circa tre anni, ma probabilmente non dovremo aspettare tanto per la prossima

La seconda stagione di Scissione si è conclusa oggi su Apple TV+ con l'arrivo in streaming della puntata finale, ma recentemente Ben Stiller ha suggerito quando gli spettatori potranno aspettarsi la terza stagione e no, non dovranno attendere altri tre anni.

Tra la prima e la seconda stagione del thriller psicologico fantascientifico di Dan Erickson, infatti, sono passati circa tre anni. Stiller, regista e produttore della serie, ha rivelato che i fan non dovranno aspettare tanto per i nuovi episodi, dato che hanno già iniziato a scriverli.

"No, no, il piano decisamente non è quello", ha detto Stiller al podcast New Heights dopo che Travis Kelce gli ha chiesto se avrebbe dovuto aspettare tre anni per la terza stagione. "No, non è quello il piano, e speriamo di annunciare quale sia il piano molto presto".

I problemi dietro le quinte di Scissione

Scissione. Adam Scott e Britt Lower in una scena della seconda stagione.

Per la seconda stagione si è dovuto attendere tanto soprattutto a causa di diversi problemi avuti sul set durante le riprese. Queste sono state, infatti, interrotte più volte: prima a causa di alcuni disaccordi tra gli showrunner, in seguito placati, poi invece per colpa degli scioperi di Hollywood che hanno riguardato sceneggiatori e attori.

Scissione. John Turturro in una scena della seconda stagione.

Durante la promozione dello show, Stiller ha rivelato di aver provato ad avere Barack Obama per un cameo nella seconda stagione, ma alla fine l'ex-Presidente ha declinato l'invito. Stiller voleva che Obama desse voce all'edificio Lumon nel video "Lumon is Listening" presente nella serie. Alla fine è stato Keanu Reeves a prestare la sua voce all'edificio animato.

Scissione ha come protagonista Adam Scott nel ruolo di Mark Scout, un dipendente della Lumon Industries che accetta di partecipare a un programma di sperimentale in cui i suoi ricordi del posto di lavoro vengono separati dai suoi ricordi principali, esterni. Su queste pagine potete leggere la recensione della seconda stagione.