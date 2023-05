Scissione: bloccate le riprese della seconda stagione a causa dello sciopero degli sceneggiatori

Le riprese della seconda stagione di Scissione sono state ufficialmente bloccate a causa dello sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America (WGA). L'uscita dei nuovi episodi della serie, che ha ricevuto il plauso della critica proprio per il copione e per le interpretazioni stellari di Adam Scott e degli altri membri del cast, sarà probabilmente posticipata.

Ricordiamo che lo sciopero in questione riguarda tutta Hollywood e ha come obbiettivo quello di aumentare la retribuzione degli scrittori televisivi e cinematografici. Scissione è soltanto una delle tante produzioni che non potranno andare avanti a causa dello sciopero, andando ad unirsi a show come Stranger Things, Yellowjackets e Billions.

Secondo svariate testate giornalistiche statunitensi, con tutta probabilità, la seconda ed attesissima stagione di Scissione non arriverà su Apple TV+ fino al 2024. I fan dovranno aspettare ancora un po' prima di godersi il seguito della serie, ma è opportuno evidenziare l'importanza dello sciopero degli sceneggiatori che, storicamente, non sono mai stati retribuiti a sufficienza e il cui lavoro è essenziale per lo sviluppo di qualunque tipo di progetto televisivo o cinematografico.

Scissione: un'immagine dei personaggi

Ricordiamo che Scissione è stata scritta e creata da Dan Erickson. Mark Friedman, Chris Black, John Cameron e Andrew Colville sono produttori esecutivi insieme a Dan Erickson. Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn sono i produttori esecutivi per conto di Red Hour Productions e sia Patricia Arquette che Adam Scott sono produttori. Endeavour Content funge da studio.