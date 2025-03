Scissione 2, Ben Stiller voleva coinvolgere Barack Obama nella serie

Ben Stiller ha svelato di aver provato a coinvolgere Barack Obama nella realizzazione della sua serie Scissione, l'apprezzato progetto targato Apple TV+.

Il regista, coinvolto anche come produttore esecutivo delle puntate, ha rivelato l'interessante retroscena durante la sua partecipazione al talk show Jimmy Kimmel Live!.

Le rivelazioni di Stiller su Scissione 2

Spiegando come è stato realizzato il pupazzo che si vede nei video della propaganda targata Lumon nella seconda stagione di Scissione, Ben Stiller ha dichiarato: "C'è stata una persona a cui l'ho chiesto prima di Keanu Reeves e ha detto di no: il presidente Barack Obama".

La star del cinema ha aggiunto che ha potuto mettersi in contatto con l'ex presidente tramite un amico che conosce il suo avvocato: "Due giorni dopo ho ricevuto un'e-mail del presidente Barack Obama".

Ben ha quindi condiviso il contenuto della missiva: "C'era scritto: 'Ehi Ben, sono un grande fan dello show, ho amato la prima stagione, non vedo l'ora di vedere la seconda stagione. Non penso di avere il tempo a disposizione per farlo'". Stiller ha quindi aggiunto ironico: "Cosa c'è di più importante che dare voce all'edificio animato in Scissione? Ma è stato davvero fantastico che abbia risposto".

Il compito di dare voce al video Lumon è in ascolto è stato quindi affidato a Keanu Reeves: "Non so se quando lo vedrete e sentirete la sua voce penserete per forza immediatamente che sia Keanu, ma poi credo che si proverà questa sensazione di calore che trasmette".

Il produttore Dan Erickson, nel 2022, aveva dichiarato a The Hollywood Reporter che sperava di coinvolgere proprio Obama nello show: "Se è presente qui cercherò di capire se vuole un ruolo in questo show. Penso sarebbe davvero fantastico, porterebbe un po' di gravitas".