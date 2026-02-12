Apple TV punta su Scissione: ci saranno più stagioni di quelle già previste?

Lo streamer ha adesso il pieno controllo sullo sviluppo della serie dopo aver acquisito la Fifth Season che ne deteneva i diritti e ora vuole cercare di evitare gli intoppi di produzione avuti in passato

In un accordo finalizzato verso la fine dello scorso anno, Apple ha acquisito Scissione - l'IP e tutti i diritti di sfruttamento - da Fifth Season, come riportato da Deadline.

Secondo l'accordo, che fonti stimano appena sotto i 70 milioni di dollari, Apple Studios, lo studio interno di Apple, sarà l'unico responsabile della serie d'ora in avanti, mentre la casa indipendente Fifth Season rimarrà produttore esecutivo.

Questo ha fatto sì che in molti cominciassero a speculare sul fatto che Scissione potrebbe durare anche più del previsto e allungarsi fino ad un'eventuale quinta stagione, ovviamente sempre se gli ascolti rimarranno elevati.

Scissione. Adam Scott in una scena della seconda stagione.

Quante stagioni erano previste e cosa cambia ora

Al momento, Scissione è stata rinnovata per la terza stagione. Una quarta stagione è praticamente certa ed è già prevista nei piani di Apple Studios per la serie. Stiller ed Erickson hanno parlato pubblicamente della loro visione di una serie di 3-4 stagioni; da quanto si apprende, l'obiettivo sono quattro stagioni e Apple è pienamente d'accordo.

Potrebbe esserci una quinta stagione? La decisione spetterà a Stiller ed Erickson e, secondo le fonti, al momento non ne prevedono una. Tuttavia, il duo è aperto all'idea di espandere ulteriormente l'universo di Scissione; tra le possibilità ci sono prequel, spin-off e versioni internazionali.

Si tratta di una questione sia creativa sia commerciale. Considerando i tre anni di intervallo tra le stagioni di Scissione, potrebbe esserci un modo per mantenere vivo l'interesse dei fan pubblicando uno spin-off nel frattempo, aumentando anche il valore del franchise. Van Amburg ed Erlicht avevano adottato un approccio simile presso Sony con il prequel Better Call Saul, seguito di Breaking Bad.

Scissione. Tramell Tillman in una scena della seconda stagione.

Il successo della serie: perché è giusto che Apple punti su Scissione

La serie ha ottenuto un successo notevole fin dalla sua prima stagione, guadagnandosi elogi unanimi per la sua scrittura originale, la regia curata e le interpretazioni di alto livello, tanto da vincere un Emmy.

La serie ha conquistato sia critica che pubblico, diventando rapidamente un cult tra gli appassionati del genere. Il suo successo ha spinto Apple a rinnovarla fino alla terza stagione, con una quarta già pianificata, e ha aperto la porta a possibili espansioni dell'universo narrativo. La seconda stagione, poi, è diventata la serie più seguita di Apple fino a quel momento ed è stata lo show più nominato agli Emmy 2025, con 27 candidature, vincendone otto.

Scissione. Adam Scott, John Turturro, Zach Cherry e Britt Lower in una scena della seconda stagione.

Cosa sappiamo sulla nuova stagione?

A differenza della lunga pausa tra le prime due stagioni - causata in gran parte dalle scioperi di Hollywood del 2023 e da altri fattori produttivi - lo sviluppo dei nuovi episodi è già iniziato da tempo e i copioni sono in fase di scrittura.

Apple TV però vuole evitare a tutti i costi qualsiasi tipo di intoppo in produzione e per questo motivo non procederà con l'inizio delle riprese fino a quando tutti gli script non verranno completati. Si prevede che le riprese inizieranno entro la prossima estate con una lunga finestra di produzione prevista fino alla fine dell'anno.

Questo significa che, pur con l'intenzione di accorciare i tempi rispetto alla stagione 2, è probabile che i nuovi episodi non arrivino prima della metà o della fine del 2027, sempre a seconda delle fasi di post‑produzione e di eventuali imprevisti.

Come e dove guardare Scissione

Tutti gli episodi della serie fantascientifica sono disponibili in streaming esclusivamente su Apple TV+, la piattaforma di streaming di Apple che distribuisce la serie come Apple Original. Per poter guardare le due stagioni è richiesto l'abbonamento alla piattaforma digitale.