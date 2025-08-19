Scissione 3: Ben Stiller rinuncia alla regia della serie, ma non è un addio

L'attore e regista ha rivelato i suoi numerosi progetti, spiegando perché non firmerà, per la prima volta dal suo debutto su Apple TV+, la regia della serie.

Ben Stiller non sarà coinvolto come regista della stagione 3 di Scissione, l'acclamata serie targata Apple TV+ di cui è anche produttore esecutivo.

La star del cinema e della tv ha rivelato i suoi progetti durante un'intervista rilasciata al Los Angeles Times.

I progetti di Ben Stiller

Per la prima volta dal debutto di Scissione, Ben Stiller non sarà impegnato alla regia di alcuni episodi della serie Scissione.

L'attore, infatti, ha spiegato che in primavera sarà impegnato a dirigere un film ambientato durante la seconda Guerra Mondiale che racconterà la storia di un aviatore che viene abbattuto mentre è in volo e si ritrova obbligato a dover sopravvivere nella Francia occupata, venendo coinvolto anche nella Resistenza.

Scissione. Adam Scott e Britt Lower in una scena della seconda stagione.

Stiller, inoltre, sarà prossimamente impegnato nella produzione di Focker-in-Law, il sequel di Ti presento i miei di cui è stato recentemente svelato il nome del regista.

Parlando dei suoi progetti, il filmmaker ha anticipato che ha già concluso il lavoro su un documentario dedicato ai suoi genitori che sarà intitolato Stiller & Meara: Nothing Is Lost.

Ben dovrebbe poi essere protagonista di un progetto targato HBO ambientato nel mondo della sua musica, attualmente in fase di sviluppo, intitolato The Band. L'attore vorrebbe anche realizzare un film basato sul podcast Bag Man di Rachel Maddow, in cui si racconta lo scandalo legato alla corruzione che ha segnato l'esperienza del vice presidente di Richard Nixon, Spiro Agnew.

Il messaggio rivolto ai fan

I tanti impegni e progetti rendono quindi impossibile un ritorno sul set di Scissione di Ben Stiller, che ha dichiarato: "Queste cose hanno bisogno di tempo per essere realizzate e più invecchi, più ti rendi conto che hai solo un certo tempo a disposizione".

Ben ha tuttavia voluto rassicurare i fan dichiarando che non sta abbandonando Scissione, la serie creata da Dan Erickson, e ha lavorato, durante gli ultimi otto mesi, alla terza stagione: "Non sto andando da nessuna parte. Abbiamo degli incredibili registi e un team che crea lo show. Amo dirigere e non vedo l'ora di rifarlo in futuro. Sento che la stagione 3 sarà la migliore mentre continuiamo a evolvere".