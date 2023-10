School of Rock, i giovani protagonisti bersaglio dei bulli dopo il ritorno a scuola: 'Non stavamo bene'

Nel suo ultimo numero, Rolling Stone ha celebrato il 20esimo anniversario dell'uscita al cinema di School of Rock, film di Richard Linklater con Jack Black protagonista, rivelando anche alcuni traumi subiti dai giovanissimi componenti del cast.

La commedia guidata da Jack Black è stata un successo al botteghino nel 2003, con 131 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, ed è ampiamente considerata un vero e proprio classico della commedia.

"È stata dura. Sono tornato a scuola ed ero praticamente un mostro a tre teste", ha detto Joey Gaydos Jr. che nel film interpretava il chitarrista Zack "Zack-Attack" Mooneyham. "Sono tornato con tutta questa esperienza nel cervello in una cittadina fuori Detroit. E sono stato guardato come un completo strambo, e questo è stato difficile".

"Ricordo che al liceo andai a una partita di football e una ragazza più grande si avvicinò e mi colpì in faccia dicendo 'Guarda quel tipo strano del film'", ha aggiunto. "La gente pensava che avessi tutto sotto controllo. Non potevo crederci".

Veronica Afflerbach, che ha interpretato la "groupie" Eleni, ha avuto un'esperienza simile. "Quando sono tornata a casa dopo aver girato il film, ho pensato: 'Non lo farò mai più'. Perché i bambini sanno essere brutali", ha detto.

"I miei genitori volevano fare un investimento, così mi hanno comprato una casa. E i bambini dicevano cose davvero orribili. 'Cos'altro hai fatto per guadagnare tutti quei soldi? Perché non è solo per un paio di battute in un film. Eri una comparsa'. Ma vorrei aver dato a me stessa la possibilità di vedere dove altro [la recitazione] avrebbe potuto portarmi".

Brian Falduto ha interpretato il ruolo dello stilista della band, Billy. Il personaggio, soprannominato Fancy Pants, si distingueva per la sua personalità sgargiante.

"Ricordo che [al produttore Scott Rudin] piaceva l'idea di avere uno dei ragazzi effeminato", ha detto Richard Linklater. "Pensavo: 'È piuttosto radicale'. Anche quando ho scelto Brian e ho parlato con i suoi genitori, ho detto: 'Non so se lo sapete già, ma il giovane Brian è gay'. Erano d'accordo".

"Vivere un'esperienza in cui ci hanno fatto sentire tutti speciali a causa delle nostre differenze è stato molto bello. Ma ha anche reso tutto più difficile quando siamo tornati a scuola", ha aggiunto Falduto. "La gente ha cercato di incasellarmi nel ruolo di ragazzo gay dopo il film, e io all'epoca non sapevo nemmeno cosa significasse essere gay. Ero solo me stesso e mi stavo divertendo molto".

Z Infante, che interpretava il mago dei computer Gordon, ha aggiunto: "All'epoca non sapevo di essere gay, ma c'è qualcosa di gay in 'School of Rock'. C'è qualcosa nello sfidare lo status quo, nel dare addosso all'uomo, che crea un ambiente incredibile per persone di ogni provenienza, orientamento sessuale, identità di genere, razza, religione. Chiunque tu sia, sei il benvenuto alla School of Rock".

Maryam Hassan, che ha interpretato la voce solista Tomika, ha ricordato come le persone le abbiano mandato messaggi ininterrotti durante la pandemia, guardando School of Rock per la prima volta o semplicemente rivedendolo per trovare conforto nei momenti bui. Molti di loro hanno fatto riferimento a una scena in cui l'insegnante di Jack Black fa a Tomika un discorso di incoraggiamento sulla positività del corpo.

"Ricevo messaggi da persone che avevano circa 9 o 10 anni quando l'hanno visto, del tipo: 'Mi ha aiutato tantissimo', oppure lo fanno vedere ai loro figli che si trovano nella stessa situazione", ha detto Hassan. "Ora più che mai, con la body positivity che è una conquista enorme, sono così onorata di aver fatto parte di quella scena. Perché ero una bambina plus-size e ora sono una donna plus-size e sono sicura di me".