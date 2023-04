School of Rock, Jack Black sta pianificando una reunion per il 20 anniversario

Jack Black vuole riunire l'intero cast di School of Rock, celebre film del 2003, in occasione del 20 anniversario dall'uscita nelle sale.

Jack Black vuole tornare ai fasti di un tempo e rimettere in piedi la banda. L'attore ha infatti dichiarato di essere pronto a pianificare una reunion del cast di School of Rock, celebre film del 2003, in occasione del ventesimo anniversario dalla sua uscita. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight:

"Tutti questi ragazzi, avevano soltanto 10 anni quando realizzammo il film e adesso ne hanno 30. Staremo tutti assieme e faremo una grande reunion per il ventesimo anniversario. Suoneremo, ci divertiremo e non vedo l'ora di vederli tutti cresciuti". Con molta probabilità la reunion sarà molto simile a quella svoltasi in Texas nel 2013 dove a rivedere il film c'erano Jack Black, il regista Richard Linklater, lo scrittore Mike White e buona parte del cast.

In School of Rock Jack Black ha il ruolo di un supplente che trasforma gli studenti della scuola privata in cui inizia a lavorare in una band musicale. Purtroppo alla reunion non ci sarà Kevin Clark, scomparso a soli 32 anni nella giornata del 26 maggio 2021. Clark ha perso la vita dopo essere stato investito da una macchina mentre stava spostandosi in bici a Chicago, nel quartiere di Avondale.

Nel film il giovane attore aveva il ruolo del batterista Freddy "Spazzy McGee" Jones. School of Rock non ha mai ottenuto un sequel, ma l'impatto del film sulla cultura pop lo ha portato a essere tramutato in un musical a Broadway nel 2015. Negli anni successivi lo spettacolo è stato rappresentato anche nel West End e ha organizzato tournée in vari Paesi.