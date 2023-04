Anya Taylor-Joy: "Ho imparato a parlare inglese anche grazie a School of Rock"

Anya Taylor-Joy ha svelato uno dei motivi per cui è stata così entusiasta nell'incontrare Jack Black lavorando a Super Mario Bros. Il Film e ha a che fare con il suo amore per School of Rock.

L'attrice, intervistata da Buzzfeed UK, ha infatti svelato che rivedere più volte il lungometraggio con star il collega l'ha aiutata a imparare l'inglese quando si è trasferita da bambina a Londra.

L'interprete della principessa Peach, Anya Taylor-Joy ha raccontato: "Nella scuola che ho frequentato quando mi sono trasferita per la prima volta a Londra si proiettava School of Rock ogni venerdì. All'epoca non parlavo molto bene inglese, non lo sapevo quasi per nulla, quindi quel film, Harry Potter e Jumanji sono il modo in cui ho imparato a parlare inglese!".

La star di Super Mario Bros. Il Film è infatti cresciuta in Argentina, trasferendosi poi con la famiglia nel Regno Unito quando aveva sei anni.

Anya ha inoltre rivelato che si è emozionata nell'incontrare il protagonista di School of Rock, non avendo avuto modo di conoscerlo fino ai primi impegni promozionali del film animato: "Non mi ero resa conta che avrei dovuto affrontare la giornata degli incontri con la stampa con Jack Black e, quando l'ho letto, il suono che ho emesso è stato questo strillo acuto che non avevo previsto! Non c'eravamo incontrati perché abbiamo realizzato le nostri parti individualmente, quindi sono rimasta completamente sconvolta, essendo una grande fan, quando ho visto gli impegni della giornata".

La giovane star ha sottolineato: "Correvo in giro dicendo: 'O mio dio, Tenacious D, è fantastico!'".

Anya ha inoltre ammesso che canta sempre Tribute nelle serate karaoke: "Faccio tutte le voci. Ed è sempre fantastico".