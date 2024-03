School of Rock, Jack Black:'Sono pronto per un sequel'

Jack Black, secondo quanto riporta Variety, ha confermato che sarebbe molto felice di tornare per un potenziale sequel di School of Rock, nel caso tutti ci fossero tutti gli ingredieti per tornare nei panni di Dewey Finn.

Jack Black in una scena di School of Rock

"Mi piacerebbe che ci fosse uno School of Rock 2: Electric Boogaloo. Sono pronto" ha dichiarato Black, suggerendo anche un esilarante ipotetico titolo per il film. Un sequel di School of Rock potrebbe realizzarsi soltanto se tornasse Mike White alla sceneggiatura, in base a quanto affermato dall'attore.

Sequel ad una condizione

"Mike White ha scritto il primo ed è un genio. E dovremmo avere Mike White di nuovo al timone ma al momento è molto occupato con The White Lotus, il miglior tv show" ha specificato Black.

Intervistato da The Hollywood Reporter a dicembre, Jack Black aveva parlato di School of Rock in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita del film:"È stato un momento così importante per me, quel film mi ha fatto conoscere in molti modi. Rimane l'esperienza preferita nella mia carriera perché mi ha dato la possibilità di fare tutte le cose che faccio meglio, recitare, esibirmi e scrivere musica, e lavorare con il mio autore preferito Mike White, che ha fatto un lavoro incredibile scrivendo per la mia voce. È molto raro e molto speciale quando succede. E lavorare con Richard Linklater, il regista; tutte le stelle si sono allineate e ho sempre pensato che quello è ciò che sarà sulla mia lapide: il ragazzo di School of Rock".