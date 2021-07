Schitt's Creek: la serie comedy da oggi è su Infinity+

La prima stagione di Schitt's Creek, una serie televisiva canadese ideata da Dan Levy, è stata inserita nel catalogo di Infinity+, come riportato dal video promozionale con cui la piattaforma di streaming pay di Mediaset anticipa i titoli in arrivo ogni mese. Le successive stagioni della serie usciranno ogni mese fino al completamento del cofanetto, a novembre.

Schitt's Creek: un'immagine della serie

La serie segue le vicende dei coniugi Rose: Johnny, un ricco magnate del video store, e Moira, una soap star di successo. La famiglia, composta dai due coniugi e dai figli, perde la propria fortuna quando il loro manager non riesce a pagare le tasse. Sono costretti a ricostruire le loro vite con la loro unica risorsa residua: una piccola città chiamata Schitt's Creek che avevano comprato per il loro figlio come regalo e scherzo qualche anno prima, per il suo compleanno. I quattro, senza denaro, saranno costretti ad alloggiare in due stanze dell'unico motel in paese.

Schitt's Creek: Catherine O'Hara, Eugene Levy, Annie Murphy, Dan Levy in una foto promozionale

La serie comica, composta da 6 stagioni e 80 episodi totali, nasce nel 2015 e viene diffusa sul network canadese CBC, in seguito approda sul canale cable Pop Tv e, nel 2019, le prime 5 stagioni vengono trasmesse in streaming su Netflix, il che fa crescere a dismisura la sua popolarità.

Schitt's Creek: un'immagine del finale della serie

Dopo aver vinto ben 24 Canada Screen Awards, nel 2020 la serie ha ammaliato anche l'accademy conquistando il record di statuette per una sola categoria agli Emmy del 2020. Schitt's Creek non è soltanto stata premiata come miglior comedy: anche i protagonisti della serie, Eugene Levy, Catherine O'Hara, Daniel Levy e Annie Murphy, si sono portati a casa delle statuette.