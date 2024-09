Emmy 2024: Dan Levy e i messaggi in stile Baby Reindeer rivolti al padre Eugene nel monologo introduttivo

Eugene e Dan Levy hanno aperto la cerimonia di ieri sera degli Emmy Award con una gag esilarante figlia del loro grande senso dell'umorismo. I due vincitori degli Emmy per Schitt's Creek sono stati il primo duo padre-figlio ad aver presentato lo show.

Nel monologo di apertura, Dan ha scherzato sul fatto che la loro conduzione fosse una scommessa, visto che sono attori che si fingono presentatori:"Se va bene il mio cognome si pronuncia Levy non 'Leevie'". Eugene ha aggiunto:"E se le cose vanno male il mio nome si pronuncia 'Martin Short'".

Sketch agli Emmy

Eugene Levy ha ironizzato sulla sua lunga carriera di ruoli da padre, sottolineando come quello più importante sia il personaggio paterno di Dan in Schitts' Creek, che gli ha permesso di vincere un Emmy Award, suscitando le risate del pubblico e la risposta del figlio:"Perché stiamo applaudendo la cattiva genitorialità?".

Eugene Levy in una scena di Schitt's Creek

La gag più apprezzata è stata quella relativa a Baby Reindeer, quando Dan Levy ha spiegato che il padre non ha ancora imparato l'arte del messaggiare mentre sullo schermo dietro i due conduttori comparivano dei messaggi pieni di errori di battitura, proprio come quelli scritti da Martha (Jessica Gunning) nella serie Netflix. Uno dei più esilaranti è stato quello in cui si leggeva la frase:"Presentiamo gli Emmy. Colin Farrell sarà lì. Hai ancora una cotta per lui?".

"Non pensavo che sarebbero stati resi pubblici" ha esclamato Eugene mentre Dan li leggeva. Eugene e Dan Levy hanno vinto ciascuno quattro Emmy: Eugene ne ha vinti due per SCTV Network 90 e due per Schitt's Creek mentre Dan le ha vinte tutte per Schitt's Creek come creatore, sceneggiatore, regista e attore non protagonista.

"Mio padre ed io non stiamo stand-up comedian, quindi ci stiamo approcciando da un punto di vista differente" aveva spiegato Dan Levy prima della serata che ha condotto insieme al padre.