Schitt's Creek, Dan Levy ammette: "Avevo pensato a una serie sequel"

Il creatore e protagonista della comedy ha svelato che non escludeva un possibile ritorno sul set dopo la conclusione dello show avvenuta nel 2020.

Schitt's Creek poteva tornare sugli schermi: Dan Levy ha infatti svelato che aveva pensato a una possibile serie sequel. Il progetto, tuttavia, è stato definitivamente abbandonato dopo la morte di Catherine O'Hara, avvenuta a gennaio all'età di 71 anni.

Il ritorno sul set di Levy

Per lo show Sunday Mornings, l'attore è tornato nella città di Goodwood, in Ontario, dove era stata girata la comedy. Dan Levy ha raccontato che non era ritornato nell'area dopo la fine delle riprese nel 2020 ed è stato immortalato mentre scopre che il negozio che era stato usato per i ciak in cui David lavorava all'interno di Rose Apothecary ora vende merchandise ispirato a Schitt's Creek ed è presente anche un libro che raccoglie i messaggi di condoglianze rivolti a Catherine O'Hara.

Dan Levy ha quindi ammesso che aveva pensato a un potenziale show sequel: "Sì, ci stavo pensando. Ed è dura, è difficile tornare qui. Non pensavo che avrei avuto una reazione emotiva di questo tipo. Sono semplicemente molti ricordi, tanti ricordi con Catherine. Ed è quello a cui devi aggrapparti, il ricordo di tutto quanto".

L'attore ha quindi ribadito che attualmente, dopo la morte di O'Hara non è possibile pensare a una continuazione della storia: "No, non ora. Non si può".

Uno show molto amato

La serie Schitt's Creek è stata composta da sei stagioni, andando in onda dal 2015 al 2020, e nel cast c'erano anche Eugene Levy, Sara Levy, Annie Murphy, Emily Hampshire, Chris Elliott, Jennifer Robertson e Noah Reid. Nel corso degli anni ha ottenuto ben 19 nomination agli Emmy, vincendo nove riconoscimenti.

Proprio Catherine O'Hara, parlando della possibilità di un revival o di una continuazione della storia con un film aveva detto:"Mi piacerebbe molto. Abbiamo fatto un po' di tour appena finito lo show ed è stato così divertente. Mi piacerebbe stare nuovamente con tutti loro".

L'attrice aveva aggiunto: "Sarebbe meraviglioso, spero che succeda".