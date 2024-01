Schitt's Creek, Catherine O'Hara sul revival:'Mi piacerebbe molto'

Intervistata da People, la star di Beetlejuice - Spiritello porcello e Mamma, ho perso l'aereo Catherine O'Hara ha confessato di essere molto interessata ad una ipotetica reunion con il cast della sitcom Schitt's Creek, nella quale ha recitato dal 2015 al 2020.

Schitt's Creek: Catherine O'Hara in una scena della serie

"Mi piacerebbe molto. Abbiamo fatto un po' di tour appena finito lo show ed è stato così divertente. Mi piacerebbe stare nuovamente con tutti loro" ha dichiarato l'attrice canadese.

O'Hara sarebbe favorevole ad un revival con i co-protagonisti dello show Dan Levy, Eugene Levy e Annie Murphy.

Un film all'orizzonte?

L'ipotesi di un film non sembra così malvagia, secondo Catherine O'Hara:"Sarebbe meraviglioso, spero che succeda". In Schitt's Creek, Catherine O'Hara interpretato Moira Rose, con Eugene Levy nei panni del marito Johnny Rose, con Dan Levy e Annie Murphy nel ruolo dei figli adulti:"Ringrazio Dan e Eugene per avermi dato quella parte e avermi dato l'opportunità di sviluppare il ruolo con loro e collaborare".

Grazie alla performance nel ruolo di Moira Rose, Catherine O'Hara ha vinto il Golden Globe come miglior attrice in una serie commedia o musicale, insieme al Critics' Choice Award e al premio Emmy come miglior attrice protagonista in una serie commedia.