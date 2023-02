Schitt's Creek, Eugene Levy sulla possibilità di un revival: "Mai dire mai"

Schitt's Creek potrebbe tornare sul piccolo schermo con un revival? Questa la domanda che si pongono molti fan della serie e a cui Eugene Levy, che ha recitato nella serie per sei stagioni, ha provato a dare una risposta.

Eugene Levy ha indossato recitato nella serie Schitt's Creek, andata in onda dal 2015 al 2020, per sei stagioni. A quasi tre anni dalla sua conclusione, molti sono i fan che vorrebbero un revival dello show ideato da Dan Levy.

E così, Levy, l'attore che ha co-creato la sitcom insieme al figlio co-protagonista della serie, è tornato a parlarne provando a non spegnere del tutto le speranze dei fan. "Mai dire mai", queste le sue parole secondo quanto riportato da Deadline.

"So che mio figlio Daniel ne ha parlato. Ci piacerebbe ritrovare di nuovo queste persone e portare lo show e i personaggi a un altro livello", ha dichiarato Levy a Radio Times.

"Ad essere onesti, non c'è nulla in lavorazione in questo momento, ma non abbiamo mai smesso di pensare a cosa potrebbe accadere in futuro. Siamo aperti a qualsiasi cosa. Credo che ci muoveremo quando si presenterà l'idea giusta" ha proseguito l'attore, il quale ha parlato anche del cast e della crew con cui ha lavorato.

"È stata una grande produzione, quasi tutti sono stati nello show per tutti e sei gli anni. È stata davvero una serie fantastica da realizzare. Il fatto che ho lavorato con mio figlio e mia figlia, è stato un vero e proprio regalo".

Una serie "fantastica dalla prima all'ultima stagione", questo il ricordo della star, che non esclude quindi la possibilità di riportare il cast sul set per nuovi episodi. E voi, vorreste un revival della serie?