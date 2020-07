Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, su Disney+ in streaming da oggi

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni arriva su Disney Plus in streaming a partire da oggi: disponibile il film diretto da Lasse Hallström e ispirato al celebre classico di E.T.A. Hoffmann.

La protagonista del film è l'attrice Mackenzie Foy nel ruolo di Clara, una ragazza che vuole rientrare in possesso di una chiave che potrà farle scoprire un prezioso dono che le ha lasciato la madre. L'oggetto è però sparito in un mondo misterioso e parallelo dove Clara incontra un soldato chiamato Phillip (Jayden Fowora-Knight), un gruppo di topi e le reggenti che si occupano di tre reami: dei fiocchi di neve, dei fiori e dei dolci.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni: Mackenzie Foy e Keira Knightley in un momento del film

Clara e Phillip devono quindi trovare il coraggio di avventurarsi nel quarto regno, dove domina la tiranna Madre Zenzero (Helen Mirren), nella speranza di recuperare la chiave di Clara e riportare l'armonia in questo mondo instabile. A fronte di un budget importante da 120 milioni di dollari, il film ne ha portati nei box-office internazionali quasi 174. In Italia è stato un vero successo, essendo uscito in periodo non natalizio e avendo incassato quasi 10 milioni di euro!

