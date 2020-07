Disney+, luglio 2020: le novità in catalogo

Disney+ ha svelato i nuovi titoli in arrivo a luglio 2020 nel catalogo della piattaforma, tra cui Hamilton, Penny on M.A.R.S. 3, Black is King e molto altro.

Su Disney+ a luglio 2020 arrivano nel catalogo titoli molto attesi come la registrazione del musical di Hamilton, la terza stagione di Penny on M.A.R.S., Black is King e molto altro ancora.

Hamilton, il musical teatrale che ha vinto 11 Tony Award, un GRAMMY Award, gli Olivier Award e il Premio Pulitzer arriva nelle case degli abbonati a Disney+ di tutto il mondo a partire dal 3 luglio 2020. I produttori di Hamilton, il film della produzione originale di Broadway, includono Miranda, Seller e Kail, quest'ultimo sarà anche impegnato come regista. Il film è un passo avanti nell'arte della "ripresa dal vivo" che trasporta il suo pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Combinando i migliori elementi del teatro dal vivo, del cinema e dello streaming, il risultato è un'esperienza cinematografica che rappresenta un modo completamente nuovo di vivere Hamilton.

Hamilton: Lin-Manuel Miranda in un momento del musical

Penny on M.A.R.S. arriva con la terza stagione: in un nuovo anno scolastico in cui le sue certezze in amore e amicizia vengono messe a dura prova, Penny decide di anteporre a se stessa i bisogni degli altri, da una parte aiutando sua madre, che ha subito uno shock, a rimettersi in piedi e a lottare per l'affido di Pete; dall'altra spronando Vicky, ballerina talentuosa, ma sfigurata, a mettersi in gioco al M.A.R.S. e a maturare da brutto anatroccolo a cigno. Per farlo è disposta a sacrificare il successo personale al saggio scolastico e anche a mettere a rischio la sua vittoria al talent, consapevole che la vera vittoria va oltre la competizione e i trofei.

Penny on M.A.R.S.: Olivia-Mai Barrett in una scena

Anche questa nuova stagione, come le precedenti, è una produzione originale italiana. Girata a Milano, è diretta da Claudio Norza - già regista della serie tv Alex&Co. diventata un vero e proprio fenomeno di costume - ed è prodotta da 3Zero2Tv in collaborazione con The Walt Disney Company Italia. A interpretare Penny il pubblico ritroverà la carismatica Olivia Mai-Barret, mentre la vulcanica Shannon Gaskin tornerà nel ruolo di Camilla e Finlay MacMillan sarà ancora una volta il bello e talentuoso Sebastian. Ma non mancheranno anche tante sorprese per il pubblico affezionato alla serie.

Lemonade: il rivoluzionario visual album di Beyoncé tra tradimenti, citazioni e femminismo

Black is King, il nuovo film basato sulla musica di The Lion King: The Gift è scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo dalla 24 volte vincitrice dei Grammy Award Beyoncé Knowles. Black Is King debutterà in tutto il mondo su Disney+ il 31 luglio 2020 e arriverà ad un anno dall'uscita al cinema del fenomeno globale Disney Il Re Leone. Il visual album di Beyoncé re-immagina i temi de Il Re Leone per accompagnare le giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona. Il film è stato in produzione per un anno con un cast e una troupe che rappresentano la diversità e l'inclusione.

Homecoming - A Film by Beyoncé: Beyoncé durante l'esibizione a Coachella 2018

I viaggi delle famiglie Nere nel corso del tempo vengono celebrati in un racconto sul percorso di crescita di un giovane re attraverso il tradimento, l'amore e la propria identità. I suoi antenati lo guidano verso il suo destino e, con gli insegnamenti del padre e la guida del suo amore d'infanzia, si guadagna le virtù necessarie per riconquistare la sua casa e il trono. Queste lezioni senza tempo vengono rivelate ed espresse attraverso voci Nere di oggi che si ergono in tutta la loro forza. Black Is King è l'affermazione di un grande obiettivo, con meravigliose immagini che celebrano la resilienza e la cultura del popolo Nero. Il film mette in risalto la bellezza della tradizione e l'eccellenza Nera.

Basato sulle musiche di The Lion King: The Gift, Black is King vede nel cast gli artisti che hanno partecipato all'album e alcuni ospiti speciali e rappresenta per il mondo la celebrazione del vissuto dei Neri. I video delle canzoni "My Power", "Mood 4 Eva" e "Brown Skin Girl" sono stravaganze dotate di eleganza e anima. Il film è una storia per i posteri che informa e ricostruisce il presente. Un'unione di culture e credi condivisi tra le generazioni. Una storia di come queste persone così provate abbiano un dono straordinario e un futuro importante.

Spie sotto copertura, la recensione: una commedia action animata che spicca il volo

Spie sotto copertura è una commedia animata, la super spia Lance Sterling e lo scienziato Walter Beckett sono esattamente agli antipodi. Lance è raffinato, garbato ed affabile. Walter, niente di tutto ciò. Ma questo improbabile duo è costretto ad unirsi nella missione definitiva di salvare il mondo quando un esperimento di "occultamento biodinamico" trasforma Lance in un coraggioso, feroce, maestoso... piccione!

Paperman: George e Meg in una scena del cortometraggio animato

Paperman è il corto del regista esordiente John Kahr, che porta l'animazione in una nuova, coraggiosa direzione. Il corto racconta la storia di un giovane solitario della New York degli anni '50, il cui destino prende una svolta inaspettata quando, durante il suo tragitto mattutino, incontra casualmente una donna che lo colpisce. Convinto di aver perso per sempre la ragazza dei suoi sogni, ha invece una seconda possibilità quando la vede camminare per la strada dal suo ufficio. Ha solo il cuore, l'immaginazione e una pila di fogli per riuscire ad attirare la sua attenzione, ma i suoi sforzi sono niente rispetto a ciò che il destino ha in serbo per lui..

Ne Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, Clara cerca una chiave unica per aprire una scatola che racchiude un dono preziosissimo. Alla festa di Natale del suo padrino, segue un filo d'oro che la condurrà alla chiave desiderata... che scomparirà subito in uno strano e misterioso mondo parallelo. Lì Clara incontra un soldato, una banda di topi e i reggenti dei tre Regni magici. Ma deve affrontare il nefasto Quarto Regno, dimora della tiranna Madre Ginger, per recuperare la chiave e far tornare l'armonia in quel mondo instabile.

Dal 31 luglio arriva la prima stagione di Alex & Co: Alex, Nicole, Christian, Sam ed Emma sono cinque amici inseparabili, che affrontano insieme gli anni del liceo, ricchi di emozioni, amori, paure e sogni. A unirli sarà una grande amicizia e la scoperta della passione per la musica che coltiveranno fino a farla diventare un vero e proprio talento. Certo, ci saranno momenti difficili, delusioni e ostacoli ma se Alex e i suoi amici staranno uniti non troveranno nessuna sfida che non siano capaci di affrontare e superare tutti insieme.