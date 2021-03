Scemo & Più Scemo, su Netflix in streaming da oggi

Scemo & Più Scemo, la pellicola datata 1994 con Jim Carrey e Jeff Daniels, sbarca da oggi su Netflix in streaming nel catalogo di marzo 2021, che si fa sempre più ricco, tra cult e novità!

Harry e Lloyd sono due "senza-cervello" che cercano di restituire una valigia che hanno trovato alla sua bellissima proprietaria. Dopo innumerevoli peripezie crederanno di essere arrivati a destinazione, ma cosa succederà allora? È stato lo stesso Jim Carrey a inserire Scemo e più scemo nella sua personalissima "trilogia della consacrazione", insieme ad Ace Ventura - l'acchiappanimali e The Mask - da zero a mito. Se gli ultimi due sono fantastici assoli, irrefrenabili one man show da cui è emersa la maschera comica più gommosa e malleabile degli anni Novanta, Scemo & più scemo trova in Jeff Daniels una perfetta spalla comica per un concentrato di pura idiozia.

ScemoEpiùScemo

Peter Farrelly, che gestisce la demenzialità con maestria, fa di Carrey e Daniel due irrecuperabili disgraziati, alle prese con situazioni che valicano di continuo ogni limite del ridicolo. Scemo e più scemo è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.