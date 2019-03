Scarlett Johansson: "Vorrei baciare di nuovo Penelope Cruz in un film"

Scarlett Johansson ha rivelato quale co-star sarebbe felice di baciare nuovamente su un set e la risposta, forse un po' a sorpresa, è stata Penelope Cruz, con cui ha realizzato il film Vicky Cristina Barcelona nel 2008.

La star di Avengers: Endgame ha infatti risposto a una domanda che le era stata posta durante un'intervista di Vogue e non ha avuto esitazioni quando le è stato chiesto chi avrebbe voluto baciare sullo schermo: "Vorrei avere un secondo round con Penelope. Hey P!".

La star in questi anni è stata protagonista nelle sale con il ruolo di Vedova Nera nei cinecomic della Marvel e parlando dell'iconico ruolo ha raccontato che alle volte ha delle interazioni piuttosto strane con i fan: "Ho decisamente visto molti tatuaggi fatti male con tema Avengers e, per qualche motivo, in quelli che mi ritraggono il mio volto sembra sempre più somigliante a quello di Jeremy Renner rispetto ai veri "ritratti" della sua faccia. Non so davvero perché. Immagino che ci sia qualche somiglianza tra di noi?".

Scarlett Johansson, dopo il capitolo della saga diretto dai fratelli Russo in arrivo nei cinema ad aprile, riprenderà la parte di Black Widow in un film completamente dedicato all'eroina. Il lungometraggio racconterà un'avventura con al centro Natasha Romanoff. Alla regia del film ci sarà Cate Shortland e nel lungometraggio dovrebbe esserci anche un attore, di circa quaranta anni, nel ruolo del villain coinvolto nella storia portata sul grande schermo. Le indiscrezioni emerse dalle audizioni non hanno svelato l'identità del personaggio e molti fan pensano che si tratti di Taskmaster o Red Guardian.