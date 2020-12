Vicky Cristina Barcelona: Scarlett Johansson parla del bacio lesbo con Penelope Cruz

Durante un'intervista Scarlett Johansson ha parlato del bacio lesbo con Penelope Cruz presente in una scena di Vicky Cristina Barcelona, l'attrice ha detto di essere stata emozionata per giorni, prima dell'inizio delle riprese, al solo pensiero di quella sequenza presente nella sceneggiatura di Woody Allen.

Scarlett Johansson in una scena del film Vicky Cristina Barcelona

Inizialmente Scarlett ha confessato alla giornalista che purtroppo, anche in questo caso, si tende a farci ingannare dalle apparenze: "Devo dire che è stata l'esperienza meno sexy che si possa immaginare. C'erano circa 60 membri della troupe seduti intorno a mangiare panini al salame."

In seguito la Johansson ha aggiunto: "Tutti vogliono sapere com'è stato. Penelope aveva meno peli sul viso di un ragazzo, quindi era sicuramente più piacevole. Era meglio che baciare Jonathan Rhys Meyers in Match Point. Baciare lui non era poi così male, ma doveva fermarsi e radersi nel mezzo di una scena, anche se l'aveva già fatto quella mattina... è fastidioso."

Penélope Cruz in una scena del film Vicky Cristina Barcelona

Secondo quanto dichiarato dalla Cruz sia lei che Scarlett erano totalmente a loro agio nel girare la scena del bacio a differenza di Allen che sembrava molto imbarazzato. "Volevamo stuzzicarlo un po. Così gli chiesi 'Woody, come girerai la scena del bacio? Vuoi fare una ripresa da una certa angolatura, o un primo piano delle labbra...?' E notai che lui si guardava una macchiolina sulla mano, ignorando la conversazione." Ha raccontato l'attrice spagnola.